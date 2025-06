Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Jordanie

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Ce pavillon propose de découvrir l’histoire et la culture de la Jordanie.

Le hall d’exposition principal est un espace visuel circulaire créé avec du cèdre provenant du village de Kamikitayama, dans la préfecture de Nara.

Vingt-deux tonnes de sable ont été expédiées depuis la zone protégée de Wadi Rum, le désert inscrit au patrimoine mondial qui a servi de décor à des films tels que Lawrence d’Arabie et Star Wars : Épisode IX - L’ascension de Skywalker. Les visiteurs pourront s’asseoir dans le sable et profiter d’un voyage à 360° à travers l’histoire de la Jordanie depuis l’époque mésopotamienne.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)