Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Luxembourg

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

Le pavillon du Luxembourg promeut une société durable axée sur le recyclage.

Le pavillon en forme de boîte se compose de 13 sections placées sous un auvent blanc. Sa conception symbolise l’économie circulaire. Après l’Expo, la structure sera déplacée dans la ville de Katano (préfecture d’Osaka), où elle servira de centre d’aide à l’éducation des enfants.

À l’intérieur, des technologies comme la réalité virtuelle et la numérisation en 3D offrent aux visiteurs une immersion dans l’environnement naturel et les modes de vie luxembourgeois.

Des plats traditionnels seront également proposés, ainsi que des confiseries sucrées qui changeront tous les mois, réalisées par un grand pâtissier.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)