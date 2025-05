Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon NTT

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le géant japonais des télécommunications NTT a créé un pavillon de voyage dans le temps et l’espace.

Les rideaux filiformes qui recouvrent le pavillon NTT ne bougent pas seulement au gré du vent, mais également automatiquement lorsqu’une intelligence artificielle analyse les sourires des visiteurs. Ce pavillon a ainsi été conçu pour refléter à l’extérieur les émotions positives des visiteurs qui se trouvent à l’intérieur.

La pièce maîtresse de l’exposition est IOWN (Innovative Optical and Wireless Network), un système de télécommunications de pointe prévu pour 2030. Cette haute technologie permet d’expérimenter non seulement la vidéo et le son, mais aussi l’espace lui-même et la présence des personnes à distance.

