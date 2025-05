Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Énergie électrique

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

En entrant dans ce pavillon, chaque visiteur reçoit un« œuf des possibilités » qui leur permet d’accéder à du contenu relatif aux questions d’énergie électrique.

Le pavillon en forme de dôme et recouvert d’une membrane argentée change d’apparence en fonction de l’heure de la journée et des conditions météorologiques.

Les visiteurs portent sur eux un appareil en forme d'œuf qui brille de différentes couleurs. En plaçant celui-ci dans chaque cabine dédiée, commencent alors un jeu et une vidéo explicative sur l’énergie, et l’œuf brille et vibre en réaction à leur contenu.

(Texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)