Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon Mitsubishi

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Portant le message « Voyager vers la vie », la forme du pavillon Mitsubishi évoque un imposant navire. Le projet a été supervisé par Sekine Yasuto, directeur de l’Insitut Earth-Life Science (ELSI) de l’Université des sciences de Tokyo, spécialisé dans les sciences planétaires, qui concernent notamment la possibilité d’une vie dans le système solaire.

Le pavillon embarque les visiteurs à bord d’une navette dans un voyage de neuf minutes depuis la naissance de la vie il y a quatre milliards d’années jusqu’à l’avenir, des profondeurs de la mer jusqu’à l’espace. Les images immersives sont projetées sur un écran géant incurvé de 9 mètres de haut et de 11 mètres de large, qui s’étend du mur de façade au plafond.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)