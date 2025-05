Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon Yoshimoto

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

Yoshimoto Kôgyô, basée à Osaka, est la plus grande entreprise de divertissement comique au Japon. Son pavillon propose des manzai (duo humoristique) et d’autres spectacles.

Les visiteurs peuvent profiter de trois scènes de Comedy Show différentes ainsi que des arts de rue et des danses traditionnelles bon-odori. De célèbres humoristes japonais seront présents et des spectacles non verbaux seront aussi donnés, afin d’offrir le plaisir de rire et sourire en dépassant les limites de la langue et de la culture.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)