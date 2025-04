Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon Blue Ocean Dome

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

Ce pavillon promeut le projet « Osaka Bleu Ocean Vision », dont l’objectif est de réduire à zéro les déchets plastiques marins d’ici à 2050 en sensibilisant le visiteur à l’utilisation durable des ressources marines et la protection des écosystèmes.

Le pavillon est composé de trois dômes. Dans le dôme A baptisé Circulation, il est possible d’admirer des œuvres d’art réalisées avec une peinture ultra-hydrofuge (résistante à l’eau sans détérioration). Le dôme B Ocean plonge les visiteurs dans un monde marin grâce à de puissantes images LED sphériques. Le dôme C Sagesse présente les défis auxquels l’humanité est confrontée et les efforts déployés pour les relever.

(Texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)