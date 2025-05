Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon Tech World

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le pavillon Tech World, conçu par Tamayama Digital Tech, introduit les dernières technologies taïwanaises. L’architecture a été inspirée par les magnifiques montagnes de Taïwan.

Tech World stimule les « six sens » des visiteurs, y ajoutant celui de la « sensibilité ». À travers trois théâtres basés sur les thèmes de la vie, de la nature et de l’avenir, et des expositions combinant la technologie de l’intelligence artificielle et les images tridimensionnelles, le pavilon vante les atouts culturels de Taïwan et la puissance des technologies de pointe.

(Texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)