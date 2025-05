Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Gaz (Obake Wonderland)

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Ce pavillon a pour objectif de promouvoir une société qui a atteint la neutralité carbone.

Les visiteurs se munissent de lunettes en réalité augmentée (XR) et se transforment en fantôme (obake). Dans ce nouvel univers, leur conscience et leur comportement changent, et tous les souhaits deviennent possibles.

Une exposition de panneaux présente les dernières technologies énergétiques, notamment le « e-méthane », considéré comme le gaz de l’avenir. Il est produit à partir d’hydrogène renouvelable et de CO2 recyclé.

(Texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)