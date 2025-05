Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon ORA Gaishoku

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Autrefois pendant l’époque d’Edo, Osaka était renommée comme « la cuisine du peuple ». Aujourd’hui, le pavillon ORA (Osaka Restaurant Association) Gaishoku (en français « prendre son repas à l’extérieur ») propose une nouvelle façon de consommer la nourriture.

Ce pavillon a pour thème « la nourriture de l’avenir conçue par le secteur de la restauration ». Au rez-de-chaussée, les visiteurs peuvent déguster des menus propres à l’Expo préparés par des chaînes de restaurants populaires et des confiseries établies de longue date. Un stand de vente de saké est également installé. Le premier étage permet de découvrir les méthodes et les technologies employées par les producteurs alimentaires.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)