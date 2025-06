Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Roumanie

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

La Roumanie, avec son folklore autour des sorcières et des vampires au Moyen Âge, a créé un pavillon en bois évoquant une sorte de « boîte magique ».

Les visiteurs sont accueillis par un hologramme de la mascotte, le pélican Haru, qui signifie « printemps » en japonais, et qui leur souhaite la bienvenue dans une exploration éblouissante du pays. Des installations, des projections, des concerts et des expériences culinaires font découvrir les merveilles naturelles, l’art, l’artisanat et la gastronomie.

La Roumanie souhaite promouvoir la construction d’un avenir tout en respectant les traditions du passé.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)