Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Égypte

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

Le pavillon présente une Égypte qui ouvre la voie à l’avenir tout en conservant l’héritage de sa culture.

Les visiteurs peuvent apprécier des images étonnantes projetées sur les murs de son hall d’exposition, présentant la magnifique histoire du pays, de ses sites et trésors les plus anciens au futur déménagement du Caire vers la Nouvelle capitale administrative (NAC), en passant par la zone économique du canal de Suez et les initiatives en matière d’énergie renouvelable.

De nombreuses informations touristiques sont également mises à la disposition, notamment celles du Grand Musée égyptien de Gizeh, qui vient d’ouvrir ses portes.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)