Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Cambodge

Le pavillon du Cambodge, qui reprend le motif des ruines de Koh Ker, un complexe d’une trentaine de temples, présente les sites de l’une des principales puissances du tourisme culturel en Asie.

Le Cambodge est connu pour le site sacré d’Angkor Vat, datant du XIIe siècle et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Les arts du spectacle traditionnels de la dynastie khmère, qui ont vu le jour au IXe siècle, tels que la danse et le théâtre d’ombres chinoises, sont également inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.

Au sein du pavillon, une maquette de l’extérieur d’Angkor Vat est exposée ainsi qu’une réplique du relief du mythe de la création des cieux et de la terre.

Les rizières dorées situées devant l’exposition du patrimoine culturel montrent également que le pays est une puissance agricole dotée d’un sol fertile dans le bassin du Mékong. Les épis de riz abondants symbolisent le « Royaume des miracles », qui a préservé ses traditions et sa riche nature pendant plus de mille ans.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)