Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de la Tunisie

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

La Tunisie possède de magnifiques récifs coralliens sur ses plages face à la mer Méditerranée et abrite de nombreux sites du patrimoine culturel mondial, dont les ruines de la cité marchande de Carthage. Le magnifique pavillon, décoré de jasmin, la fleur nationale, et d’une mosaïque d’objets artisanaux traditionnels, est à la hauteur de son titre de « joyau de l’Afrique du Nord ».

En entrant dans le pavillon, les visiteurs sont enveloppés par l’élégant et doux parfum du jasmin, la fleur nationale, symbole de pureté et de beauté. Les murs intérieurs sont couverts de mosaïques et d’images historiques. On y voit par exemple la fondation de Carthage par la princesse Elissa, l’expédition du célèbre général Hannibal vers Rome, le paysage du désert du Sahara au sud du pays, mais aussi les sciences et les technologies modernes.

Le pavillon propose également un large éventail de boutiques vendant entre autres de magnifiques tapis aux motifs géométriques très sophistiqués, de la vaisselle colorée, des huiles aromatiques extraites de fleurs tunisiennes et des savons naturels.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)