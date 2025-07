Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Vietnam

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le pavillon s’est ouvert au public le 30 avril 2025, soit tout juste 50 ans après la fin de la guerre du Vietnam.

Des femmes vêtues de la tunique traditionnelle áo dài accueillent les visiteurs, et des lanternes ornées de peintures sont suspendues au plafond. La projection de cartes et la technologie 3D sont également utilisées pour présenter la riche culture des habits et de l’artisanat.

Le clou du festival est le spectacle de marionnettes sur l’eau (donné quatre fois par jour), dont l’histoire remonte à plus de 1 000 ans. Elles se déplacent comme si elles jouaient de la musique en accompagnement d’instruments traditionnels.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)