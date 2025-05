Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Algérie

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Le pavillon, dont la façade affiche « l’Algérie dans toute sa gloire », met en valeur les sept sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco et les magnifiques paysages du pays.

L’Algérie possède la plus grande superficie du continent africain et une histoire de plus de 3 000 ans, qui remonte au peuple indigène des Berbères. À l’intérieur des terres, le désert du Sahara s’étend à travers le pays, qui est parsemé de lieux archéologiques tels que le Tassili n’Ajjer, un site du patrimoine mondial avec des peintures rupestres datant de l’époque paléolithique. Au nord, face à la mer Méditerranée, le pays a été influencé par l’Europe et l’Asie occidentale, depuis la fondation de Carthage par les Phéniciens au IXe siècle avant J.-C. jusqu’à l’Empire romain, l’Empire ottoman et la France.

Au sein du pavillon sont présentés des outils en pierre datant d’environ 2,4 millions d’années et des bijoux anciens ornés d’argent et de corail, qui racontent la longue histoire de l’Algérie. L’exposition vidéo est guidée par une jeune fille appelée Noor, qui signifie « lumière » en arabe. Les visiteurs peuvent également observer l’héritage des civilisations anciennes et leurs transitions vers une société moderne bénéficiant de soins médicaux et d’une éducation de qualité, ainsi que des actions durables telles que la végétalisation du désert.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)