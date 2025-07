Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Mozambique

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Situé au sud-est de l’Afrique, le Mozambique possède un magnifique littoral de 2 500 km donnant sur l’océan Indien. Que nous propose son pavillon ?

Les murs parés de motifs cachemires et floraux éclatants guident les visiteurs vers l’espace d’exposition, où une ambiance chaleureuse les enveloppe. Au cœur de la salle, un banc évoquant la silhouette élégante d’un voilier invite à la contemplation.

Des écrans LCD et des panneaux muraux présentent des initiatives comme la recherche marine et des projets alignés sur les objectifs de développement durable, mêlant innovation et engagement écologique. Les visiteurs peuvent également découvrir des technologies de pointe, telles qu’un dispositif d’assistance à la marche qui, grâce à des vibrations, signale les obstacles aux personnes aveugles, alliant ingéniosité et inclusion.

Dans la boutique, le capulana, un somptueux tissu folklorique aux motifs colorés, séduit par son charme artisanal et son héritage culturel. Il est disponible à l’achat, pour emporter un morceau de cette expérience unique.

