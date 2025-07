Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Bangladesh

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

L’exposition proposée par le pavillon du Bangladesh met en lumière la richesse culturelle et le dynamisme du pays.

Le Bangladesh, niché au sud vers le golfe du Bengale et bordé par l’Inde sur trois côtés, abrite plus de 170 millions d’habitants sur un territoire représentant environ 40 % de la superficie du Japon. Ce pays agricole, béni par un sol fertile, connaît une croissance économique fulgurante, portée par ses exportations et ses travailleurs migrants.

Sur un écran LCD, la riziculture ancestrale, les festivals vibrants et l’essor de l’industrie des technologies s’entrelacent avec des miniatures illustrant la topographie unique, marquée par des rivières rayonnantes.

Au cœur du pavillon, les textiles, pilier de l’artisanat et de l’exportation, captivent les visiteurs. Il est possible d’admirer le Nakshi Kantha, brodé à la main avec des motifs somptueux, et le Jamdani, tissé avec finesse.. Des produits en cuir de marques japonaises, fabriqués localement, soulignent les liens entre les deux nations.

(Reportage et texte : Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)