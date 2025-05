Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon du Sénégal

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

Dans le pavillon du Sénégal, des vidéos et des panneaux présentent l’état actuel des industries clés, les objectifs de développement à l’horizon 2050 et les prestigieux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, premier événement olympique à se tenir en Afrique.

Les visiteurs peuvent également profiter d’une exposition et d’une vente de produits en peau de serpent et de crocodile aux couleurs vives, ainsi que de dégustations et de produits alimentaires fabriqués à partir de madd, le fruit national du pays.

Deux peintures de paysages se trouvent au-dessus du pavillon. Celle de gauche représente le Parc national des oiseaux du Djoudj (PNOD), un site du patrimoine naturel mondial où trois millions d’oiseaux migrateurs de 365 espèces reposent leurs ailes. La peinture de droite montre l’île de Gorée, une étape stratégique où les Européens exercaient le commerce d’esclaves vers les Amériques. Cette île, où les bâtiments des anciens camps d’esclaves existent toujours, est un site du patrimoine culturel mondial qui raconte l’histoire de cette tragédie humaine aujourd’hui.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)