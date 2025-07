Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon des Organisations internationales

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

Cinq organisations internationales participent à l’Expo universelle d’Osaka en tant que co-exposants : le Musée de l’exposition universelle, l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est), l’Alliance solaire internationale, l’Organisation internationale de l’énergie de fusion (ITER) et le Centre international pour la science et la technologie.

Le Musée de l’exposition universelle, qui a ouvert ses portes sur l’ancien site de l’Expo universelle de Shanghai en 2010, est le seul musée au monde à avoir été autorisé par le Bureau international des expositions à présenter des informations sur les expositions passées. L’espace comporte un écran LCD géant et une installation multi-moniteurs de 20 écrans, qui présentent l’histoire de l’Expo universelle depuis ses débuts à Londres en 1851.

L’ASEAN vise à promouvoir l’attractivité de ses dix pays membres, notamment par une expérience de réalité virtuelle pour les différents sites du patrimoine mondial de cette grande région. Un circuit spécial est également organisé, encourageant les visiteurs à faire le tour de tous les pavillons des pays de l’ASEAN pour collecter un timbre dans chacun d’entre eux.

Pour l’Alliance solaire internationale, qui compte plus de 90 pays membres, des panneaux explicatifs et des vidéos sont utilisés pour souligner l’importance de l’énergie solaire dans la société future.

Quant à l’ITER, qui regroupe sept pays et régions, il présente une maquette de réacteur à fusion et des images de synthèse pour expliquer l’avenir de l’énergie.

Enfin, les visiteurs de l’exposition du Centre international pour la sciences et la technologie peuvent visionner des vidéos et utiliser des panneaux tactiles pour découvrir les efforts de collaboration des neuf pays membres et de l’Union Européenne en vue d’empêcher la prolifération des technologies liées aux armes de destruction massive.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)