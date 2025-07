Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon de l’Angola

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Visiterle Japon

Le pavillon de l’Angola a été fermé pour des ajustements techniques après le jour de l’ouverture, le 13 avril, mais il a été entièrement ouvert le 26 juin.

« L’éducation à la santé », qui est le thème du pavillon, est affiché en idéogramme kanji sur la façade du bâtiment. L’objectif est de promouvoir la sagesse et la culture de la protection de la vie.

Les visiteurs pénètrent dans le bâtiment au rythme des tambours folkloriques. L’artisanat et les costumes traditionnels y sont mis en valeur, et les chants et les danses installent une ambiance festive. Dans le théâtre, un documentaire est projeté sur une femme qui a été sauvée du paludisme lorsqu’elle était enfant et qui travaille désormais comme personnel de santé.

Une exposition présente les défis auxquels l’Angola est confronté, tels que la lutte contre les maladies infectieuses, l’amélioration de la nutrition des enfants et le soutien de la télémédecine, ainsi que les personnes qui relèvent ces enjeux de santé publique.

(Reportage et texte : Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)