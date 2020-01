Méfions-nous de certaines expressions utilisées par les habitants de Kyoto...

Si un habitant de Kyoto vous dit que votre montre est jolie, méfiez-vous...

Les Kyotoïtes ont la réputation d’éviter d’être trop directs quand ils parlent, ce qui a parfois pour effet de donner d’eux une fausse image à leurs interlocuteurs.

Si un habitant de Kyoto se mettait tout à coup à vous féliciter pour la montre que vous portez, que lui répondriez vous ? Tel est la question auquel a été confronté un informaticien japonais l’été dernier. Le message qu’il a laissé à ce propos sur son compte Twitter sous le nom de @da_masu a fait un tabac : « Lors d’un voyage d’affaires à Kyoto, j’étais en pleine discussion quand soudain, mon interlocuteur m’a complimenté à propos de ma montre Apple protégée par une coque Speck. ‘Elle est vraiment bien votre montre !’ Je me suis empressé de lui donner toutes les explications à ce propos. Et c'est là que j'ai compris : le véritable objectif de sa remarque était de m’inciter à regarder l’heure et à comprendre que l’entretien avait assez duré. J'ai été vraiment surpris ! »

Cette anecdote relatée par @da_masu s’est produit pendant qu’il était en train de parler affaires dans une firme de Kyoto très connue. Ce n’est que par la suite que son client lui a discrètement révélé le sens de sa phrase, ce qui lui a donné des sueurs froides.

Le tweet posté par @da_masu a eu droit à plus de 100 000 likes. Il a été retweeté plus de 40 000 fois et il a donné lieu à toutes sortes de commentaires, certains relevant de la perplexité, d’autres remplis d’humour à propos du « niveau de difficulté élevé » de l’expression. D’autres encore ont cherché à trouver des excuses à ce type de comportement. « Les gens de Kyoto ne sont pas méchants. Ils s’expriment de façon indirecte parce qu’ils font grand cas des sentiments d’autrui. »

En clair, à Kyoto, quand on vous dit « Elle est vraiment bien votre montre ! » cela peut signifier : « l’entretien a assez duré ! »...

Pas une critique mais un appel à la compréhension

Pour en savoir davantage, nous avons interrogé Muranaka Toshiko, professeur de linguistique à l’Université Momoyama Gakuin de Kyoto et spécialiste des dialectes de l’Archipel. Nous lui avons notamment demandé si les habitants de Kyoto disaient souvent « Elle est vraiment bien votre montre ! »

« Personnellement, je n’ai jamais rencontré cette expression. Si elle existe, je pense que, plutôt que signaler à l’interlocuteur qu’il a parlé trop longtemps, elle veut dire ‘Regardez votre montre et prenez conscience de l’heure’. Il me semble que loin d’être une critique, il s’agit d’une sorte d’appel à la compréhension : 'Je suis vraiment désolé, mais il faut que j’y aille'.

À mon avis, cette phrase n’est pas utilisée couramment par les Kyotoïtes et si c’est le cas, ce doit être par des plus de 45 ans avec des gens qui ne font pas partie de leurs proches, par exemple des voisins ou des relations de travail. »

Il semble donc que l’emploi de cette expression alambiquée signalé par le fameux tweet de @da_masu soit de l’ordre de l’exception. Cependant, il y a d’autres termes qui paraissent assez couramment utilisés à Kyoto et qu’il ne faudrait pas toujours prendre au pied de la lettre.