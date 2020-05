Les charmantes studettes équipées, nouvel eldorado des jeunes japonais

Un succès à 9 m2

Quand on cherche un appartement, les principaux critères de choix sont le montant du loyer, l’emplacement du logement et sa superficie. En général, plus il est grand, mieux c’est, mais depuis quelques années, des studios extrêmement compacts ont les faveurs des locataires les plus jeunes.

L’agence immobilière Spilytus a mis sur pied Ququri, une marque dédiée à ces studettes équipées. En effet, tout le confort y est : toilettes, douche et kitchenette, ce qui laisse suffisamment d’espace pour un salon de 3,8 m2. Soit à peine la place de bouger si on y installe une table... Dans ces conditions, où dormir ? En mezzanine, comme on peut le voir sur la photo ci-dessus : la chambre fait 4,2 m2. On atteint ainsi une surface habitable d’environ 9 m2.

Le succès de Ququri remonte à avril 2018 et, deux ans plus tard, ne se dément pas. Les 1 200 studettes installées de façon stratégique dans les quartiers les plus prisés de la capitale – Ebisu, Nakameguro, Shinjuku, Shibuya… – sont toutes occupées et chaque année, de nouveaux studios sont construits. En février 2020, le parc locatif avait ainsi augmenté par rapport à il y a deux ans. Une autre raison du succès de ces logements est l’absence de frais à payer : ni caution ni « key money » (ou reikin, une somme offerte au propriétaire) ni frais de renouvellement du bail, et la connexion à Internet est gratuite.





« Mon frigo, c’est la supérette du coin »

Qui habite dans ces studettes de 9 m2 ? Et quels critères sont les plus importants pour ces locataires ? Le responsable de Ququri nous répond :

« Les locataires sont à 60 % des hommes, les femmes sont un peu moins nombreuses. Plus de la moitié travaille, et nous n’avons qu’un tiers d’étudiants. La majorité d’entre eux sont dans la vingtaine ou la trentaine, avec seulement 10 % de locataires âgés de plus de quarante ans. Pour certains, la studette n’est qu’un pied-à-terre. Le loyer diffère en fonction de la localisation, mais il s’établit en général entre 50 et 80 000 yens (entre 420 et 680 euros). Dans le quartier d’Ebisu, très prisé, c’est plutôt la fourchette haute. En matière de critères, les locataires mettent en avant l’emplacement et le montant du loyer. Aujourd’hui, on peut tout faire avec un smartphone : regarder la télé, lire un livre, s’informer, regarder un film ; l’aspect pratique tend à primer pour le logement aussi, les gens recherchent davantage le confort d’utilisation que l’espace. »

Le danshari, la volonté de se délester des possessions matérielles, fait de plus en plus d’adeptes (même si tous ne mettent pas ces préceptes en pratique). Le minimalisme pousse l’exercice un peu plus loin : il s’agit de posséder le moins d’objets possible dès le départ, une pensée qui séduit un nombre croissant de jeunes. Ils ne sont pas rares parmi les locataires de Ququri.

« Nous avons beaucoup de personnes qui possèdent peu de choses et pour qui l’espace n’est pas important, ainsi que des gens qui travaillent énormément et ne rentrent chez eux que pour dormir. Souvent, ils n’ont pas de télévision. Soit ils la regardent sur leur téléphone, soit ils s’en passent totalement. Je me souviens d’un locataire minimaliste qui n’avait même pas de réfrigérateur, il disait que son frigo, c’était la supérette du coin ; et d’un autre qui, en déménageant, avait gagné sur son temps de transport et s’était mis à courir le matin : il a perdu quinze kilos. »