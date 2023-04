Le temple Ninna-ji de Kyoto : un patrimoine mondial flottant dans une mer de cerisiers en fleur

Voyage à travers les cerisiers du Japon

Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le temple Ninna-ji est l’un des sites les plus célèbres à Kyoto pour admirer les cerisiers en fleur. Il est particulièrement connu pour la variété de cerisier à floraison tardive et de petite taille, appelée omuro, et la vue imprenable de sa pagode flottant au-dessus des arbres fleuris.

Le temple bouddhique Ninna-ji a été fondé en 888 par l’empereur Uda, selon le souhait de son prédécesseur, l’empereur Kôkô. Après l’abdication de ce dernier, l’empereur Uda y est devenu moine bouddhiste et s’est fait construire une résidence (omuro) dans l’enceinte de l’édifice. C’est pourquoi on appelle aussi ce lieu le « palais impérial d’Omuro ». Au fil des siècles, nombre de membres de la famille impériale y ont exercé la fonction de grand prêtre, lui donnant un cachet particulier.

Le temple Ninna-ji a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 1994, comme l’un des monuments historiques de l’ancienne Kyoto. (Voir la liste des sites japonais)



Des cerisiers en fleur devant Niô-mon, l’imposante porte principale du Ninna-ji.

Les premiers cerisiers à contempler se trouvent au niveau de la porte Niô-mon. Puis en se dirigeant un peu plus au nord, on passe la porte Chû-mon pour arriver devant un bosquet de cerisiers de la variété omuro. La particularité de ces arbres est leur petite taille, pratique pour admirer les fleurs de près, ainsi que leur floraison tardive, vers la mi-avril. Le site est ainsi connu comme l’un des seuls endroits à Kyoto où on peut encore voir des cerisiers en fleur à cette époque.



Un bosquet de cerisiers en fleur de la variété omuro à l’ouest de la porte Chû-mon

Au bout du chemin à travers le bosquet, une petite hauteur permet d’admirer la pagode à cinq étages qui a l’air de flotter au dessus d’une mer de fleurs roses.



En pleine floraison, les cerisiers omuro forment une haie toute rose.



Si les pétales de fleurs omuro sont de grande taille, les arbres sont assez petits pour pouvoir les apprécier de près.



La pagode vue par dessus la mer de cerisiers

On trouve environ 500 cerisiers dans l’enceinte du temple, majoritairement de la variété omuro et des somei-yoshino, les plus classiques. Mais on y trouve aussi des cultivars rares comme, par exemple, le ôsawa avec des fleurs d’une dizaine de pétales de couleur violette et pourpre pale, ainsi que le ariake, avec ses fleurs blanches légèrement parfumées. Toutes ces variétés ajoutent au charme de la visite.



Les pétales du ôsawa-sakura se chevauchent dans des tons de violet et pourpre.



Les fleurs blanches odorantes sont la particularité des cerisiers de la variété ariake.

Temple Ninna-ji

Floraison : de la fin mars à début avril, et jusqu’à la mi-avril pour certaines variétés comme le omuro

Accès : de la gare de Kyoto, prendre le bus municipal numéro 26 et descendre à l’arrêt Omuro Ninnaji. Le trajet prend environ 40 minutes. On peut aussi prendre la ligne de tramway Keifuku Randen Kitano à partir de Katabiranotsuji et marcher 3 minutes de l’arrêt Omuro Ninnaji.

Entrée : l’entrée est normalement gratuite sauf pendant la floraison des cerisiers où elle coute 500 yens (200 yens pour les enfants de moins de 15 ans). On peut aussi acheter des billets combinés qui permettent de visiter la résidence impériale et le reihôkan qui renferme des trésors culturels, ainsi que profiter de tarifs de groupes.

(Reportage et texte de Fujii Kazuyuki, de 96Box. Photos de Kuroiwa Masakazu et Fujii Kazuyuki, de 96Box. Photo de titre : une vue de la pagode et des cerisiers de la variété omuro)