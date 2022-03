La promenade du philosophe à Kyoto : un chemin pédestre bordé de cerisiers

Voyage à travers les cerisiers du Japon

La promenade du philosophe est un chemin pédestre qui serpente le long d’un des canaux du lac Biwa, à Kyoto. Au printemps, le sentier est recouvert d’une délicate canopée rose de cerisiers en fleur. Cette promenade sous les arbres mène au sanctuaire shintô de Kumano Nyakuôji, qui vaut également le détour.

Un sentier sous une splendide voûte de cerisiers en fleur

La promenade du philosophe est un charmant chemin pédestre autrefois emprunté par des érudits tels que Nishida Kitarô et Tanabe Hajime, tous deux membres de la célèbre École de Kyoto, un mouvement philosophique qui trouve ses origines dans l’Université de Kyoto. Au printemps, les promeneurs affluent vers le chemin pour admirer plus de 500 cerisiers (sakura) pendant leur période de floraison.



Des petits ponts de pierre apportent une touche de charme supplémentaire à la vue du canal et des cerisiers en fleurs.

La promenade du philosophe s’étend sur près de deux kilomètres, du Ginkaku-ji, le pavillon d’argent, jusqu’aux alentours du sanctuaire Kumano Nyakuôji, serpentant le long d’une branche du réseau de canaux du lac Biwa. À l’origine simple chemin utilisé pour l’entretien du canal, il est progressivement devenu un sentier de prédilection pour déambuler le long de la voie d’eau. Il est situé près de l’université de Kyoto, dans une zone qui a accueilli de nombreux érudits et autres membres de l’élite cultivée de l’ère Meiji (1868-1912).

Appelé de différentes manières, notamment chemin de la littérature, de la pensée ou de la philosophie, en référence aux sommités des sphères littéraires et philosophiques qui étaient liées à cette zone de l’ancienne capitale japonaise, le nom de « promenade du philosophe » s’est imposé en 1969, grâce à un mouvement créé dans le but de préserver le tracé du canal. Aujourd’hui, ce sentier bordé de pierres compte parmi les plus beaux chemins du Japon.



La promenade des philosophes a été pavée de pierres en 1987.

La rangée de cerisiers le long de la promenade n’a pas toujours été là : c’est le peintre de nihonga (peinture japonaise traditionnelle) Hashimoto Kansetsu (1883-1945) et sa femme qui ont planté les premiers arbres le long de la route en 1922, près de leur maison. Certaines personnes appellent encore ces cerisiers les Kansetsu-zakura. En déambulant le long du chemin, les promeneurs s’arrêtent souvent sur les nombreux vieux ponts en pierre enjambant le canal afin d’admirer le rose pâle des fleurs au-dessus de leur tête, et en dessous, le vert vif et rafraîchissant des plantes aquatiques dans l’eau claire.



Des ponts enjambent de temps à autre le canal, conférant un agréable accent à la vue des splendides cerisiers.



Des branches plongent au-dessus du canal, comme si elles admiraient leur reflet dans l’eau.

Le sanctuaire fleuri

Le sanctuaire Kumano Nyakuôji, qui délimite l’extrémité sud de la promenade, a été construit en 1160 par l’empereur retiré Go-Shirakawa (1127-1192, r. 1155-1158) pour commémorer le Kumano Gongen, trois montagnes sacrées considérées comme des manifestations du Bouddha. Célèbre pour ses cerisiers en fleur, le sanctuaire a été choisi comme lieu de célébration du hanami par Ashikaga Yoshimasa (1436-1490), le huitième shogun Ashikaga.

Les cerisiers dans l’enceinte du sanctuaire ne sont pas à manquer, mais ils ne sont pas les seuls : en gravissant les marches du côté est du sanctuaire, on peut emprunter un sentier de montagne pour accéder au verger de cerisiers yôkô, une variété aux fleurs roses éclatantes.



Le sanctuaire Kumano Nyakuôji est situé à l’extrémité sud de la promenade des philosophes.



Un cerisier en fleur devant le pavillon principal du sanctuaire. Le Ôka matsuri, organisé tous les ans le premier dimanche d’avril, célèbre la floraison des cerisiers.



Les cerisiers de la variété yôkô du verger tapissent la colline d’une époustouflante couverture rose.

La promenade des philosophes

Accès :

Extrémité nord de la promenade des philosophes : 5 minutes à pied depuis l’arrêt de bus Ginkakuji-michi des lignes de bus 51 (bus verts) 17, 102 ou 203 (bus blancs), au départ de la gare Demachi-Yanagi.

Extrémité sud de la promenade des philosophes : 5 minutes à pied de l’arrêt de bus Higashi-Tennôchô des lignes de bus 93 et 204, au départ de la gare Jingû-marutamachi.

(Reportage et texte de Fujii Kazuyuki, 96Box. Photographies de Kuroiwa Masakazu, 96Box. Photo de titre : des cerisiers en fleur au-dessus de la promenade du philosophe)