Le Kunen-an : un havre caché aux splendides feuillages d’automne

Le Kunen-an est un havre qui n’offre son jardin et sa villa aux yeux des visiteurs que deux fois par an, dont une en automne, pour contempler les merveilleux feuillages des érables.

Kunen-an est un site national désigné pour sa beauté scénique, notamment célèbre pour le spectacle de son feuillage en automne. Le site abrite une ancienne villa construite pour un grand entrepreneur de la ville de Saga, Itami Yatarô, entourés de jardins aménagés sous la direction d’un prêtre de l’école bouddhiste de la Véritable Terre pure nommé Hotori, qui pouvait également se targuer d’être un jardinier paysagiste réputé. Le nom Kunen-an du site signifie « chalet de neuf ans ». Il fait référence aux neuf années qui ont été nécessaires pour achever les jardins, commencés en 1900.

La villa est construite dans le style sukiya-zukuri. Celui-ci mêle à la fois des éléments de la maison de thé traditionnelle et ceux de l’architecture résidentielle aristocratique shoin. Dans ces magnifiques jardins, qui laissent entrevoir au loin les plaines de Tsukushi dans le style shakkei, ou « paysage emprunté » (principe d’intégration d’un paysage en arrière-plan au sein même de la composition d’un jardin), se côtoient azalées et érables, avec çà et là des arbres indigènes, et au sol un tapis luxuriant de mousse de genévrier. En automne, c’est toute la superficie de 6 800 mètres carrés du parc qui est illuminée par les mille et une couleurs de l’automne. Ce spectacle, les visiteurs ne peuvent l’admirer que deux fois par an, au printemps, au moment des bourgeons, et à l’automne.

En 2023, la période de contemplation des feuilles au Kunen-an est ouverte au public entre le 15 et le 23 novembre.

Accès : 15 minutes en taxi ou en bus depuis la gare de Kanzaki sur la ligne principale JR Nagasaki.

(Photo de titre : un exemple de construction de style sukiya-zukuri. Informations fournies par la Fédération du tourisme de la préfecture de Saga)