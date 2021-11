Le cimetière des étrangers de Hakodate : des symboles de franc-maçonnerie gravés sur des sépultures

Visiterle Japon

Le commodore américain Matthew Perry, qui a forcé le Japon à s’ouvrir au commerce international, a accosté en 1854 à Hakodate, sur l’île septentrionale de Hokkaidô. Deux membres de son équipage, qui avaient succombé à une maladie, ont été enterrés sur les pentes du mont Hakodate. Il s’agissait là du premier cimetière pour étrangers, et l’on y trouve des symboles de la franc-maçonnerie sur quatre sépultures.

Dans la partie du cimetière réservée aux défunts de confession protestante, on trouve plusieurs stèles arborant un symbole particulier : un compas et une équerre, deux outils utilisés par des maçons. Il s’agit de symboles de la franc-maçonnerie, le compas représentant la vérité et l’équerre la moralité. Cette organisation trouve ses origines à l’époque médiévale, lorsque la guilde des maçons a été créée. Elle se répandra plus largement grâce aux exploits maritimes de l’Empire britannique.



Les stèles du capitaine James Kilgour (droite) et du chef mécanicien George Todd (gauche).

Les personnes appartenant à la franc-maçonnerie étaient principalement issues de la classe moyenne. Il s’agissait notamment d’intellectuels, qui utilisaient des mots codés pour se reconnaître entre membres. Ils avaient également des rites secrets. Si le groupe était ouvert à toutes les croyances, il devra toutefois disparaître sous terre en raison des oppositions de l’église catholique et des gouvernements envers sa liberté de parole sur les questions politiques, jugée dangereuse. Mozart aurait été l’un de ces membres. Pour certains, son opéra La Flûte enchantée serait basé sur les rites d’initiation du groupe.

Le cimetière de Hakodate compte quatre sépultures de francs-maçons. Les fidèles britanniques qui y reposent sont le capitaine James Kilgour et le chef mécanicien George Todd, qui ont servi à bord d’un bateau à vapeur, ainsi que James Marr et James Scott, deux compagnons employés dans une société dirigée par leur compatriote Thomas Blakiston.



La pierre tombale de James Scott (gauche) arbore un symbole de franc-maçonnerie portant la lettre G au centre, la première lettre de Glory et God (« gloire » et « dieu »).

James Scott, décédé en 1925 à l’âge de 88 ans, a vécu pendant 50 ans au Japon. Il a rencontré Thomas Blakiston, pour qui il travaillera comme chef mécanicien dans sa scierie, tout d’abord en Sibérie, dans la région du fleuve Amour. Plus tard, il participera à l’ouverture d’une usine à Hakodate et gèrera l’entrepôt du complexe.

À l’époque, parler de son appartenance à la franc-maçonnerie était tabou, même aux membres de sa propre famille. Un mystère subsiste alors : comment les symboles de la franc-maçonnerie ont-ils pu être gravés sur les pierres tombales ?



Coucher de soleil vu depuis le cimetière

Cimetière pour étrangers de Hakodate (Hakodate Gaikokujin bochi)

Accès : 15 minutes à pied de l’arrêt Hakodate dock-mae, sur la ligne du tramway de la ville de Hakodate.

