Les trois parcs nationaux d’Okinawa : trois paradis sur terre

Trois lieux de l’île d’Okinawa ont été désignées parcs nationaux. Partons à la découverte de ces petits coins de paradis sur terre !

Le parc national d’Iriomote-Ishigaki (Date de désignation : 15 mai 1972. Superficie : 21 958 ha)

C’est le parc national situé le plus au sud et le plus à l’ouest de la préfecture d’Okinawa. Il se trouve sur les îles Yaeyama et existe depuis 1972, année où les États-Unis ont restitué Okinawa au Japon. En 2007, le parc d’Iriomote a été élargi pour ajouter des zones de l’île voisine d’Ishigaki et les eaux environnantes. Les luxuriantes forêts vierges de mangroves et les récifs coralliens sont les principales attractions du lieu. La plus grande forêt de mangrove du Japon, désignée monument naturel par le gouvernement, borde le fleuve Nakama sur l’île d’Iriomote. La vasière de Nagura Anparu, le long du fleuve Nagura, est le lieu préféré des ornithologues et de tous les amoureux d’oiseaux car il offre un cadre idéal pour l’observation des oiseaux migrateurs. Vous y trouverez par ailleurs le palmier Yaeyama. Protégé par la Convention de Ramsar (relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau), il peut atteindre une hauteur de 15 à 20 mètres et ne pousse que sur les îles d’Ishigaki et d’Iriomote.

Croisière dans la forêt de mangrove du fleuve Nakama sur l’île d’Iriomote (avec l’aimable autorisation de l’Okinawa Convention & Visitors Bureau)

Les eaux cristallines bleu émeraude restent la principale attraction des visiteurs. Le lagon de Sekiseishô est le récif coralien le plus important du Japon. Situé entre les îles d’Iriomote et d’Ishigaki, le site est un véritable paradis pour les amateurs de plongée sous-marine. Celles et ceux qui préfèrent rester au sec peuvent admirer la baie de Kabira, qui a reçu trois étoiles au Guide vert Michelin, ou encore l’île de Barasu, un endroit ayant pour seuls habitants… des récifs coralliens ! Si vous souhaitez prendre un peu de hauteur, le mont Omoto, le plus haut sommet d’Okinawa, vous offrira une vue imprenable sur le lagon.

Les amateurs d’animaux seront également servis. Vous pourrez apercevoir des espèces endémiques de la région telles que le chat d’Iriomote et le serpentaire bacha, une race d’aigle. La communauté de la petite île de Taketomi a à cœur de préserver le paysage urbain traditionnel d’Okinawa. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir les charmes locaux et faire une excursion à bord d’une charrette à buffles sur les routes de sable blanc qui sillonnent entre les murs de calcaire Ryûkyû.





Le parc national de l’archipel des Kerama (Date de désignation : 5 mars 2014. Superficie : 3 520 ha)

Composé d’une trentaine d’îles de petites et grandes tailles, l’archipel des Kerama est situé dans la mer de Chine orientale, à l’ouest de l’île principale d’Okinawa et à environ 40 kilomètres de la ville de Naha, la capitale de la préfecture. « Kerama » vient de l’ancien dialecte d’Okinawa « kirama », qui signifie « endroit scintillant et magnifique ». La plus grande île de la chaîne est Tokashiki. Si les îles de Zamami, Aka, Geruma et Mae sont habitées, une multitude d’autres, elles, sont désertes. « Bleu kerama » ; c’est ainsi que sont qualifiées les eaux limpides de l’océan. Le site est par ailleurs un endroit où de nombreuses baleines à bosse viennent se reproduire. Il est donc idéal pour l’observation de ces mammifères. Mais ce n’est pas tout. Vous pourrez également flâner sur ses magnifiques plages de sable blanc, telles que celle de Furuzamami sur l’île de Zamami, qui a obtenu deux étoiles au Guide vert Michelin.





L’archipel des Kerama se seraient formées après que des chaînes de montagnes reliées à l’île principale d’Okinawa se sont effondrées suite à des mouvements tectoniques. C’est pourquoi les falaises sont si abruptes en mer et les îles de tailles si différentes. Autrefois, l’archipel des Kerama constituait une plateforme commerciale entre le royaume des Ryûkyû et la dynastie Qing en Chine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c’est là que les forces ont atterri pour la première fois à Okinawa. Aujourd’hui encore, les festivals et sites historiques locaux sont toujours imprégnés de nombreuses références à la culture locale.