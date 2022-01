Escapades d’une journée depuis Tokyo : les trois meilleurs parcs naturels

1/ Le parc national de Nikkô (préfectures de Tochigi, Gunma et Fukushima)





Le parc national de Nikkô, dont l’accès principal sa fait à partir de la ville de Nikkô, située au nord-ouest de la préfecture de Tochigi, s’étend sur trois préfectures, à savoir Tochigi, Gunma et Fukushima. Lorsqu’il a été désigné parc national en 1934, il comprenait la zone humide d’Oze. Il a été agrandi en 1950 avec l’inclusion des zones de Oku-Kinugawa, Kuriyama, Nasu-Kashi, et Shiobara. Le parc actuel retient toutes ces parties, à l’exception d’Oze qui a été séparé en 2007 pour créer le parc national d’Oze.

La partie principale du parc se trouve à l’intérieur de la ceinture volcanique de Nasu, avec plusieurs sommets de plus de 2 000 mètres. Ceux-ci comprennent le mont Shirane (2 578 m), la plus haute montagne du nord du Kantô (Tokyo et ses préfectures environnantes), ainsi que le mont Nantai (2 486 m) qui surplombe les sanctuaires et temples de Nikkô, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Plus au nord se trouvent les monts Nasu (1 917 m). Les contreforts de ces montagnes sont constitués de hauts plateaux et de vastes zones humides, ainsi que de lacs, gorges, et chutes d’eau. La région attire énormément de monde en automne, venant admirer le magnifique feuillage.















Promenade panoramique en bateau sur le fleuve Kinugawa (Avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme et des produits locaux de la préfecture de Tochigi)

Nikkô et Kinugawa sont des destinations populaires pour des escapades d’une journée à partir de Tokyo. Les attractions principales du site des sanctuaires et temples de Nikkô comprennent les sanctuaires de Tôshôgû et Futarasan, le temple Rinnô-ji, le lac Chûzenji, et les chutes de Kegon. Le site propose des attractions variées pour les visiteurs de tous âges, allant de la route montagneuse d’Irohazaka, aux sources thermales de Nikkô Yumoto et Kinugawa, ainsi que des parcs d’attraction comme Edo Wonderland et Tôbu World Square.









Nasu-Kashi et Shiobara sont des stations estivales populaires qui ont aussi leurs sources thermales. De là, on peut visiter les hauts plateaux de Nasu, les gorges de Shiobara, et la zone humide de Numappara. Le pôle d’attraction le plus récent est la forêt Nasu Heisei-no-Mori, sur des terres qui faisaient auparavant partie de la villa impériale de Nasu, l’une des résidences de l’empereur.

Date de désignation comme parc national : 4 décembre 1934

Superficie : 114 908 ha











Désignée en 2011, la forêt Nasu Heisei-no-Mori comprend une ancienne forêt naturelle de hêtres. (Avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme et des produits locaux de la préfecture de Tochigi)