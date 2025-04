Kamisan-yama : la grotte où a vécu l’arrière-petit-fils de la déesse Amaterasu

Un pèlerinage divin en noir et blanc

Découvrons aujourd’hui la grotte de Kamisan-yama où aurait vécu Hoori, l’arrière-petit-fils de la déesse du soleil Amaterasu.

La grotte où vécut l’arrière-petit-fils de la déesse du soleil Amaterasu

Dans la mythologie japonaise, Ninigi est le petit-fils de la déesse du soleil Amaterasu. Après sa descente sur terre, il a trois fils. Hoderi est l’aîné, qui pêche en mer et répond au nom de Umisachi-hiko, et Hoori est le cadet, qui est doué pour la chasse et a pour nom Yamasachi-hiko. De nos jours encore, on raconte comment Hoori a disputé à son aîné le contrôle des mers et des monts.



Deux gros rochers marquent l’entrée de la grotte si étroitement liée à la vie de Hoori. (Photo : Kitasaki Jirô)

La rivière Hôri qui traverse la ville de Nobeoka, au nord de la préfecture de Miyazaki, a été nommée d’après le personnage mythologique Hoori qui y aurait été baigné à sa naissance. En amont, dans les hauteurs de « Kamisan-yama » se trouve la grotte où Hoori aurait vécu enfant, je m’y suis donc rendu en voiture en partant du centre-ville. La départementale qui longe la rivière serpente, et à la moindre erreur de conduite, on peut finir dans le ravin mais, malgré la route escarpée, le magnifique paysage qui s’offre aux yeux est paisible. Dans ces montagnes où abondent ces arbres typiques des régions subtropicales (laurisylve), la lumière d’été scintille entre les feuilles et les acacias de Constantinople (nemunoki) qui sont en fleur donnent à voir leurs adorables plumeaux rouges et blancs. Après une heure de route à cheminer le long de la rivière, j’arrive sain et sauf au pied du mont Ôkue-yama, à l’entrée de « Kamisan-yama » (le mont des dieux).

Quelques marches usées permettent au visiteur de traverser la bambouseraie. L’ascension dure 15 minutes environ, on doit se frayer un chemin et progresser en écartant les branches. Là, une trouée nous attend et on découvre tout à coup deux énormes rochers qui se dressent. Le premier fait 24 mètres de haut et le deuxième 15 mètres environ. Ils sont comme adossés l’un contre l’autre et dans l’interstice, on devine une grotte. À l’entrée se trouve un roc de 2 mètres de large qu’on dirait être un triangle équilatéral parfait. Sa couleur blanche tirant sur le bleu pâle détonne, ce rocher si particulier fait apparemment ici l’objet d’un culte (shinseki).



Sur les flanc de la montagne, un énorme roc bombé

Le périmètre autour du lieu-dit fait également partie du site classé dit de « la grotte de Sunotsuya », car de nombreuses pointes de flèches datant de la période Jômon (circa -14 000 -300) y ont été découvertes. Non loin, on peut voir à flanc de montagne un autre énorme rocher bombé faisant face à l’entrée de la grotte. Des formes circulaires qui symboliseraient le soleil y sont gravées, ce site devait jadis être un lieu sacré où on rendait des rituels (saishi).

Plus bas on voit que des rochers ont dévalé la pente, et par-delà le ravin, on peut admirer la magnifique ligne de crête des montagnes de Kyûshû et du mont Ôkue. Jadis, les habitants des lieux devaient pressentir que dans ce paysage quelque chose dépassait l’entendement humain.



La chaîne d’Ôkue et son mont Ôkue (à droite) qui culmine à 1 644 mètres.



Statue de Hoori sur le parking de la source thermale appelée « Hôri-gawa Onsen Bijin-no-Yu ».

Kamisan-yama Histoire : la tradition voudrait que Hoori ait vécu dans cette grotte.

la tradition voudrait que Hoori ait vécu dans cette grotte. Adresse : 10386 Kawachimyô, Kitagawa-machi, Nobeoka-shi, Miyazaki-ken Situé à 1 km au sud-sud-est du site rupestre datant de la période Jômon, le sanctuaire de Hôrigawa où sont vénérées plusieurs déités a fait l’objet d’un culte, pendant toute l’époque moderne et jusqu’à l’après-guerre. Avec ses énormes rocs et sa mystérieuse pierre pyramidale, cette « montagne où résident les dieux » est un site sacré.

(Reportage et texte : Kitasaki Jirô. Toutes les photos : Ôsaka Hiroshi, sauf mention contraire)