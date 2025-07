Dans les pas de Jinmu, le légendaire « premier empereur » du Japon

Un pèlerinage divin en noir et blanc

Voyager sur l’île de Kyûshû et parcourir les sites historiques de la région de Miyazaki, c’est découvrir des rocs incroyables et de superbes sanctuaires en lien avec Jinmu, ce légendaire ancêtre de la famille impériale japonaise.

La grotte de la lance et le mythe de la fondation du Japon

La préfecture de Miyazaki, située dans l’est du Kyûshû, était connue autrefois sous le nom de Hyûga (qui signifie littéralement « plein soleil »). Cette province est en relation étroite avec le récit des origines, quand les dieux ont jadis fondé le Japon et la dynastie impériale. La légende raconte comment Ninigi, petit-fils de la déesse du soleil Amaterasu, est descendu sur terre à Takachiho, et combien ses fils Hoori et Ugaya-fukiaezu ont marqué le littoral de Miyazaki. La saga se termine sur les aventures de Kamu-Yamato Iware-biko (Jinmu, de son nom d’empereur), l’arrière-arrière-arrière-petit-fils de la déesse du soleil qui partit de Kyûshû pour étendre son empire au pays de Yamato, dans l’actuelle préfecture de Nara. Cette conquête de l’Est est traditionnellement considérée comme la pierre de touche de la fondation du Japon et Jinmu comme le premier tennô (empereur) légendaire du Japon.

Le sanctuaire Komamiya se trouve à Nichinan, sur le littoral au sud de Miyazaki et Aoshima. Ce site abriterait le palais où jadis Jinmu aurait vécu enfant. Dans l’enceinte du sanctuaire, un roc sacré (iwakura) marque l’endroit où Jinmu aurait déposé sa lance en offrande avant de partir en campagne militaire.



L’escalier de pierre menant à la « Grotte de la lance » (Mihoko no Iwaya), où se trouve le roc sacré iwakura.

Du honden, le pavillon principal du sanctuaire, on emprunte un escalier de pierre menant à un rocher imposant d’environ 8 mètres de haut sur 5 mètres de large. Le haut du roc présente une cavité, on dirait la gueule béante d’une bête lançant son cri vers le ciel. Le rocher est entouré d’arbres dont le feuillage frémit sous la brise et laisse entrevoir les rayons du soleil. Un cadre qui de longue date respire le sacré.

Le littoral a considérablement évolué depuis la préhistoire. Jadis, ce site était au bord de la mer et ce sont les vagues qui ont creusé la cavité. Les Japonais vénéraient autrefois les rochers et les arbres car ces yorishiro avaient le pouvoir d’abriter les divinités de passage. Ces sites étaient souvent d’importants lieux de culte et il est fort probable que des rites y aient été pratiqués. La tradition veut que Jinmu soit venu se recueillir devant le roc avant de partir en campagne. Il y aurait laissé sa lance préférée en offrande puis prié pour que sa conquête soit couronnée de succès et le pays unifié. De nos jours encore, tous les 11 février, les Japonais commémorent la fondation légendaire du Japon en souvenir de cet événement.



Devant le pavillon de prière (haiden) se dresse une statue de l’empereur Jinmu.

Sanctuaire Komamiya Divinité vénérée : Jinmu, « premier empereur » légendaire du Japon

Adresse : 1095 Hirayama, Nichinan-shi, Miyazaki-ken Les archives indiquent que le vénérable sanctuaire Komamiya a été fondé en 697, pendant l’époque Asuka (593-710). Koma signifie « cheval » ou « poulain ». Avant de partir en campagne, Jinmu aurait libéré ses chevaux préférés dans une prairie située à quatre kilomètres au nord du site. De nombreuses statues en pierre de chevaux se trouvent toujours dans le sanctuaire.

La stèle où Jinmu s’est recueilli pour que sa conquête de l’Est soit couronnée de succès

Jinmu serait parti en campagne du port de Mimitsu, un site se trouvant dans l’actuelle ville de Hyûga, au nord-est de la préfecture de Miyazaki.



Le quartier du port de Mimitsu a été classé au patrimoine historique du Japon.

Renommé dès l’Antiquité, le port de Mimitsu s’est développé tout au long de l’époque d’Edo (1603-1868) et jusqu’au début du XXe siècle, pour devenir un poumon économique de la région. Les alentours du port avec ses négoces et les capitaineries étaient très animés : l’expression des « mille échoppes de Mimitsu » (Mimitsu senken) résume bien cette activité débordante. Cette époque est pourtant révolue, même si on devine encore combien les rues devaient être dynamiques quand on constate les larges entrées en terre battue et les imposantes charpentes des bâtiments. Il suffit de se promener dans les rues tranquilles, bercé par la douce brise marine, pour imaginer l’animation passée de ce quartier.



Sanctuaire Tate-iwa

Près de la rivière, à la limite de la vieille ville se dresse le sanctuaire Tate-iwa (« pierre dressée »). Avec ses 8 mètres de haut sur 15 mètres de large, l’imposant rocher iwakura se trouve derrière le pavillon principal. Le roc fissuré verticalement ressemble à des tuyaux d’orgue, ce phénomène géologique se produit quand la lave prismée durcit en prenant la forme de colonnades. L’antique activité volcanique remontant à près de 15 millions d’années a dessiné ces structures « en colonnes » que l’on retrouve abondamment dans la région. La légende veut que Jinmu soit venu se recueillir sur ce rocher et prier pour que la traversée se passe sans heurt et que sa campagne soit couronnée de succès.



Le tate-iwa (pierre dressée) se trouve derrière le pavillon principal du sanctuaire.

La légende raconte que la flotte a pris la mer le 1er jour du 8e mois, Jinmu aurait avancé l’heure de son départ et serait parti avant l’aube pour profiter de vents favorables. La troupe serait donc venue frapper aux portes pour rassembler les villageois au son de « okiyo, okiyo » (Debout, debout !) afin que tous soit là pour célébrer le départ. Cette légende explique les origines de la fête traditionnelle appelée Okiyo-matsuri, qui veut que les enfants aillent réveiller tous les habitants du quartier. Il s’agirait là de rejouer le récit mythique. Jinmu n’a certainement jamais existé mais, sa légende perdure. On continue de le célébrer dans tout le Japon et plus encore sur ce littoral « baigné de soleil » des côtes de Kyûshû d’où il partit pour se lancer à la conquête de nouvelles terres.



Cet endroit sacré situé dans le sanctuaire marque l’endroit où Jinmu serait venu se recueillir avant de partir à la conquête de l’Est.

Sanctuaire Tate-iwa Divinités vénérées : Soko-zutsu-no-o no Mikoto, Naka-tsutsu-no-o no Mikoto, Uwa-tsutsu-no-o no Mikoto, Jinmu Tennô

Adresse : 3419 Mimitsu, Hyûga-shi, Miyazaki-ken La tradition veut que le sanctuaire ait été fondé sous le règne de Keikô (12e empereur légendaire), pour commémorer la présence de Jinmu venu prier les trois divinités Sumiyoshi (gardiens des mers) avant son départ pour la conquête de l’Est.

(Reportage et texte : Kitasaki Jirô. Toutes les photos : Ôsaka Hiroshi)