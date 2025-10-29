Pèlerinage de Chichibu : l’immense paroi rocheuse et la grotte du temple de Hashidate

Un pèlerinage divin en noir et blanc

Ôsaka Hiroshi est photographe. Il immortalise en noir et blanc les sites naturels révérés pour abriter des divinités. Il s’est rendu cette fois-ci, dans l’une des 34 étapes du pèlerinage de Chichibu (préfecture de Saitama), pour nous présenter un pavillon bouddhique entouré de rochers, un site sacré où l’on pratique depuis longtemps un culte de la montagne.

Depuis la nuit des temps, cette grande paroi rocheuse veille sur l’activité humaine

Le temple de Hashidate (Hashidate-dô) est à une dizaine de minutes à pied de la gare d’Urayamaguchi, sur la ligne Chichibu. Pour l’atteindre on emprunte le sentier de montagne longeant la rivière jusqu’à la 28e étape du pèlerinage de Chichibu. Ce chemin mène aussi au mont Bukô et les randonneurs sont nombreux à y faire halte.

Comment ne pas être saisi par l’immensité de cette paroi rocheuse calcaire haute de 80 mètres. Un site aussi austère et majestueux ne pouvait que devenir un lieu sacré. Jadis, les cavités de la paroi rocheuse ont sans doute servi d’habitations. Des poteries de type Jômon, Yayoi et Haji ont été découvertes sur les lieux, ce qui indique que le site a dû être habité une longue période, du début Jômon (de 13 000 jusqu’à 400 av. J.-C.) vers la fin de l’ère Kofun (250-538).

Le temple de Hashidate qui semble encastré dans la paroi rocheuse a été construit au milieu de l’époque d’Edo. Comme il abrite une statue de Kannon à tête de cheval (Batô-Kannon), le lieu saint a attiré les éleveurs de chevaux et de nombreux pèlerins y affluaient pour les fêtes en compagnie de leurs montures. De nos jours, alors que les véhicules motorisés ont remplacé les chevaux dans les transports et pour les travaux des champs, les Japonais continuent de venir y prier pour ne pas avoir d’accidents de la route.

Le site du temple de Hashidate Culte principal : Batô Kanzeon Bosatsu (Bouddha à tête de cheval)

Batô Kanzeon Bosatsu (Bouddha à tête de cheval) Adresse : 675 Kami-Kagemori, Chichibu-shi, Saitama-ken Le temple de Hashidate appartient à l’école zen Sôtô. Il dispose d’un restaurant, d’une boutique et d’un café qui font la joie des randonneurs de passage. Le bâtiment principal a été construit en 1707, mais le petit édifice attenant semble avoir été fondé à une époque plus ancienne. Derrière celui-ci se trouve une grotte karstique. Les ascètes s’en sont longtemps servi pour s’entraîner à l’occasion du rituel de régénération physique et mentale appelé tainai-kuguri qui consiste à traverser une caverne symbole de la matrice originelle. Les visiteurs qui se rendent dans ce site touristique, rare au Japon, peuvent y découvrir un lacis de cavités verticales. Naguère, la grande paroi rocheuse de la grotte a pu servir d’habitat, on s’y est abrité pour se protéger des intempéries. L’érosion de la paroi calcaire a modelé le paysage qui s’étend aujourd’hui sous nos yeux. Les strates formées par les coraux à l’époque où Chichibu était encore sous le niveau de la mer affleurent désormais, ce site géologique est très prisé des curieux.

Le petit temple semble encastré dans l’immense paroi rocheuse.

Et pourquoi ne pas profiter de la vue donnant sur la paroi rocheuse en dégustant un café ou une glace au café du temple.

(Texte édité par Kitazaki Jirô. Toutes les photos : © Ôsaka Hiroshi)