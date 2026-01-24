Yaharazukasa, à Okinawa : une plage sacrée visitée par les rois des îles Ryûkyû

Un pèlerinage divin en noir et blanc

Le pèlerinage en noir et blanc d’un photographe chevronné se poursuit à Okinawa, où certains sites étaient si sacrés qu’ils étaient visités par les rois du royaume des Ryûkyû.

La plage de sable blanc qui a accueilli les dieux

On appelle Yaharazukasa la plage où la déesse créatrice des îles Ryûkyû, Amamikiyo, aurait débarqué sur l’île principale d’Okinawa après être descendue du ciel sur l’île de Kudaka. Vénéré comme l’un des lieux les plus sacrés du royaume des Ryûkyû (1429-1879), le site était également visité par le roi, qui venait y prier pour de bonnes récoltes.

Je me suis ainsi rendu à Yaharazukasa, dont le nom signifierait « sanctuaire paisible ». L’endroit se trouve à l’extrémité nord de Hyakuna Beach, dans la ville de Nanjô.

En suivant vers le nord un chemin agricole en bord de mer appelé « la voie d’Amamikiyo », la route asphaltée s’arrêtait à l’entrée d’une forêt dense. Sur la droite, un petit sentier sablonneux se prolongeait ; après quelques pas, une magnifique plage de sable blanc s’ouvrait devant moi. Dans les faibles profondeurs se dresse une stèle en calcaire de Ryûkyû, sur laquelle est gravé, presque imperceptiblement, « Yaharazukasa ».

À marée haute, elle disparaît sous l’eau ; puis, à marée basse, on peut même voir le brûle-encens placé en contrebas, et il paraît qu’on peut alors emprunter le « chemin de la mer » pour s’en approcher et prier. Depuis la plage, au-delà de la stèle, on distinguait l’île de Kudaka.

La forêt littorale où les dieux auraient un temps séjourné

Je suis retourné jusqu’au chemin agricole et je suis entré dans la forêt sombre.

Au sommet d’une courte montée se trouvait une clairière, avec un lieu de prière protégé par des murets de pierre. On l’appelle Hamagawa Utaki ; on dit que c’est là qu’Amamikiyo, tout juste débarquée, aurait séjourné provisoirement. Hamagawa désigne une source : près du lieu de prière, le murmure de l’eau ne cesse jamais. On raconte que la divinité aurait bu cette eau de source pour apaiser sa fatigue. Face au lieu de prière, la paroi est un à-pic, et de nombreuses racines de figuier étrangleur (gajumaru) enserrent d’énormes rochers. Leur puissance saisissante semble nous dire que cet endroit est sacré. Par les interstices de la falaise, on pouvait apercevoir la superbe plage qui avait accueilli les dieux, et la mer bleue qui scintillait.

Yaharazukasa, Hamagawa Utaki Tamagusuku Hyakuna, Nanjô-shi, Okinawa-ken (extrémité nord de Hyakuna Beach) Situé dans le sud-est de l’île principale d’Okinawa, Yaharazukasa est une plage de sable blanc donnant sur un récif corallien. Le Ryûkyû-koku yurai-ki (Chronique des origines du royaume des Ryûkyû), compilé en 1713, y mentionne le lieu comme point de débarquement d’Amamikiyo sur l’île principale ; ce nom désigne aussi, par extension, la stèle érigée dans les faibles profondeurs. Dans le bois en bord de plage repose Hamagawa Utaki, que la tradition présente comme la « demeure provisoire » d’Amamikiyo. Tous deux sont des lieux sacrés chargés d’histoire, où les rois du Ryûkyû se rendaient dans le cadre du pèlerinage rituel appelé Agari-umai. Dans la ville de Nanjô, d’autres sites de ce pèlerinage sont également concentrés, comme Sêfa Utaki, que l’on dit fondé par Amamikiyo ; encore aujourd’hui, les pèlerins y affluent sans discontinuer.

Le Hamagawa Utaki, que l’on dit être le lieu où Amamikiyo aurait séjourné provisoirement.

À l’extrémité nord de Hyakuna Beach, le rivage où la légende dit qu’Amamikiyo aurait débarqué.

En descendant l’escalier de pierre aménagé dans la falaise depuis le Hamakawa Utaki, on débouche sur la plage de Yaharazukasa. (© Kitazaki Jirô)

(Reportage et texte : Kitasaki Jirô. Toutes les photos : © Ôsaka Hiroshi, sauf mentions contraires)