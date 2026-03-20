La vallée de Gangala : vestiges paléolithiques et anciens sites de prière à Okinawa

Un pèlerinage divin en noir et blanc

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Née de l’effondrement progressif d’un vaste réseau de grottes calcaires au fil de centaines de milliers d’années, la vallée de Gangala forme un paysage naturel unique au sein duquel se conjuguent sérénité et découverte.

Un complexe de grottes calcaires

De nombreuses cavités calcaires jalonnent le cours de la rivière Yûhi, qui traverse la ville de Nanjô, au sud d’Okinawa. L’une des plus célèbres est la vallée de Gangala, formée par l’effondrement graduel d’un système souterrain survenu au cours de plusieurs centaines de milliers d’années. En son cœur s’étend une forêt ancienne couvrant environ 48 000 mètres carrés. À l’entrée se dresse l’imposante grotte de Sakitari, site archéologique où les fouilles se poursuivent encore aujourd’hui : les objets qui y sont mis au jour vont des fragments de poterie à des restes humains. Parmi les découvertes les plus remarquables faites en ces lieux figure le plus ancien hameçon connu au monde, daté d’environ 23 000 ans. Ces vestiges témoignent d’une présence humaine continue depuis des dizaines de millénaires.

En traversant la grotte puis en suivant la Yûhi à travers la forêt subtropicale, on comprend que la vallée ne conserve pas seulement les traces d’une vie quotidienne très ancienne, mais qu’elle a été façonné par une tradition religieuse ininterrompue. Deux grottes situées de part et d’autre de la rivière sont vénérées depuis longtemps comme des lieux sacrés. Dans la grotte d’Inagu, des stalactites évoquant des seins pendent du plafond, raison pour laquelle cette dernière est associée aux prières pour un mariage harmonieux et des accouchements sans danger. La grotte d’Ikiga, dominée par des alignements de stalactites aux formes phalliques, a pour sa part traditionnellement accueilli des rituels liés à la naissance et à la croissance de la vie. Bien qu’aucun bâtiment de culte ne s’y érige, des prières continuent d’être adressées à la vallée sacrée, comme cela se fait depuis des millénaires.

Un banian sacré, « seigneur » de la vallée

En s’enfonçant plus profondément dans la forêt, on atteint une clairière où les traces d’un ancien effondrement sont encore nettement visibles. Accroché à la paroi rocheuse pousse un immense banian dont les innombrables racines aériennes pendent dans le vide. Ces filaments, qui émergent du tronc et des branches, captent l’humidité et l’oxygène de l’air. Connu sous le nom d’Ufushu gajumaru, l’arbre est vénéré en tant que « maître » ou « seigneur » de la vallée. Âgé d’environ 150 ans, et mesurant près de 20 mètres de hauteur, ce géant végétal impressionne par sa force tranquille.

Malgré leur apparente fragilité, les racines aériennes sont capables de percer l’asphalte et le béton. Si elles se transforment en racines-échasses, il devient difficile de les distinguer du tronc principal. Devant cette silhouette d’une majesté silencieuse, pleine de vitalité, on comprend aisément pourquoi les anciens venaient y prier ces forces de la nature, au-delà de la compréhension humaine.

Vallée de Gangala Adresse : Tamagusuku Maekawa 202, Nanjô, Okinawa-ken

Pour les tarifs d’entrée et les réservations, consulter le site officiel (en anglais) : https://gangala.com/en/ Née de l’effondrement d’un ancien réseau de grottes calcaires, la vallée de Gangala permet à la fois de découvrir un paysage naturel singulier et de plonger dans l’histoire humaine et les traditions spirituelles ancestrales. L’accès à ce site très prisé se fait uniquement dans le cadre d’une visite guidée d’une journée, sur réservation préalable. Combinée à une halte au parc à thème voisin, Okinawa World, cette visite constitue une introduction idéale à l’histoire, à la culture et à la richesse naturelle d’Okinawa. Son point de départ est le site archéologique de la grotte de Sakitari, qui abrite également un café. Des vestiges humains ainsi que des objets et des outils du Paléolithique y ont été exhumés. L’atmosphère mystérieuse des lieux fait monter notre excitation pour la visite (qui dure environ une heure vingt). À mesure que l’on progresse dans l’ancienne forêt, les guides présentent les résultats des fouilles et des recherches en cours, donnant le sentiment d’avoir le privilège d’explorer soi-même un site archéologique. Entre formations calcaires spectaculaires, traces de la préhistoire et culture de la prière solidement ancrée, la vallée de Gangala se découvre comme un musée à ciel ouvert, à parcourir à pied, où dominent calme et émerveillement.

À proximité de l’entrée du site archéologique de la grotte de Sakitari se trouve le Cave Café, dans lequel les visiteurs peuvent s’imprégner de l’atmosphère tout en dégustant une boisson chaude, avant ou après la visite. (© Ôsaka Hiroshi)

Le sentier qui traverse la vallée serpente au milieu d’une végétation tropicale luxuriante, évoquant l’atmosphère d’une forêt primordiale. (© Ôsaka Hiroshi)

L’entrée de la grotte d’Inagu, dite « féminine », est connue pour ses stalactites aux formes mammaires. L’accès à l’intérieur est interdit en raison du risque d’effondrement. (© Ôsaka Hiroshi)

Dans la grotte d’Ikiga, dite « masculine », les visiteurs passent sous des rangées de stalactites à la silhouette phallique, ajoutant une touche d’aventure à l’expérience. (© Ôsaka Hiroshi)

(Texte édité par Kitazaki Jirô. Photo de titre : l’arbre Ufushu gajumaru, trônant dans la vallée de Gangala. © Ôsaka Hiroshi)