Sous la pluie, promenade à Kamakura parmi les hortensias

Après les fleurs de prunier en janvier-février, les fleurs de cerisier en mars-avril, la ville historique de Kamakura se pare d’hortensias pendant la saison des pluies jusqu’au milieu du mois de juillet. Voici notre sélection des quatre meilleurs lieux pour la visite.

Le vrai « temple des hortensias » est à Kamakura

Les jardins des temples et sanctuaires de Kamakura sont plantés de fleurs saisonnières, de sorte qu’il y en a toujours une en pleine floraison quelque part tout au long de l’année. L’une des fleurs les plus populaires est l’hortensia, ajisai en japonais, qui est à son meilleur pendant la saison des pluies, en juin-juillet.

Le temple Meigetsu-in de Kamakura est le précurseur des nombreux « temples à hortensias » connus dans tout le pays. Il y a plus de 50 ans, le Meigetsu-in et ses massifs d’hortensias connurent un tel engouement que ces fleurs sont devenues à la mode dans de très nombreux temples et sanctuaires.



Le bleu profond des hortensias accompagne la montée des marches de pierres du Meigetsu-in.

Évidemment, c’est par l’original que nous voulons commencer notre visite. À cette époque de l’année, même sous la pluie, le temple est bondé, il est donc préférable de s’y rendre tôt dans la journée ou juste avant la fermeture des portes.

Environ 2 500 pompons d’hortensias à grandes feuilles (hydrangea macrophylla, espèce la plus commune) fleurissent dans un dégradé de bleu, créant partout une palette de couleurs rafraîchissantes. Le vieil escalier de pierre qui mène à la porte principale, avec des fleurs des deux côtés sont un endroit particulièrement apprécié.

Certes, le Meigetsu-in doit sa popularité aux hortensias, mais profitez-en pour admirer le jardin situé derrière le pavillon principal, et son magnifique champ d’iris hanashôbu. Sous la pluie, les fleurs perlées de gouttes sont une merveille à ne pas rater. Le jardin de pierre devant le pavillon principal est également entouré azalées rouges (satsuki). De fait, tout le temple est un parterre de fleurs.



Les iris sont également spectaculaires. Ce secteur du jardin est ouvert au public pendant la saison de floraison.

Moins de foule et davantage de sérénité

De l’autre côté de la ligne de chemin de fer, juste en face du passage à niveau du Meigetsu-in (ou passage à niveau n°3 de Kamakura), entrez dans le jardin du temple Jôchi-ji. L’édifice est un très célèbre temple zen, mais les hortensias de son jardin ne sont pas si connus que cela, ce qui signifie moins de monde et davantage de sérénité pour admirer les fleurs.



Les gaku-ajisai (Hydrangea macrophylla forma normalis) du Jôchi-ji. Récemment, le massif est plus compact que sur la photo.

De splendides massifs d’hortensia gaku-ajisai accueillent les visiteurs au bord de l’étang. Les marches de pierre patinées qui mènent à la porte sanmon créent un contraste entre l’éphémère beauté des fleurs et la longue histoire de ce paysage. Par ailleurs, cette porte est la seule de Kamakura à posséder une cloche de temple suspendue au deuxième étage, ne la manquez pas !

Après avoir visité le pavillon principal, poursuivez votre chemin dans le jardin et vous trouverez l’iwa-tabako (« tabac des rochers », Conandron ramondioides) en fleur sur les parois rocheuses. Approchez-vous, les petits pétales violets en forme d’étoile sont ravissants.



Cherchez bien le « tabac des rochers », qui fleurit discrètement entre les rochers.

Bambous et hortensias au même endroit



Le temple Hôkoku-ji, et ses 2 000 bambous Phyllostachys edulis

Depuis le centre-ville de Kamakura, suivez la route Kanazawa-kaidô vers l’est jusqu’au temple Hôkoku-ji, très populaire pour sa magnifique bambouseraie, la plus belle de Kamakura. C’est également un lieu réputé pour ses hortensias, du moins parmi les connaisseurs. Elles fleurissent en divers endroits du jardin couvert de bambous et de mousse. La vue de ces hortensias formant un fond coloré derrière les bouddhas de pierre est vraiment fascinante. Il y a également une salle de cérémonie du thé où l’on peut déguster un matcha tout en contemplant la bambouseraie, pour profiter de l’atmosphère typiquement japonaise.



Les hortensias forment un fond bleu ou violet pour les bouddhas de pierre.

Plus de 40 variétés d’hortensias

Prenez le train Enoden jusqu’au temple Hase-dera, preque aussi populaire que le Meigetsu-in. Mais alors que celui-ci est le paradis des ajisai, le Hase-dera présente plus de 40 variétés différentes d’hortensias. Les hortensias colorés sont une splendeur et peuvent être appréciés pendant une longue période, car leur floraison est décalée selon la variété.



Le chemin des hortensias du Hase-dera avec environ 2 500 plantes qui rivalisent de beauté sur les pentes. Un droit d’entrée spécifique est demandé en plus du droit d’entrée du temple.

Ce temple accueille également une foule dense de visiteurs sur les marches en pierre où les hortensias sont en fleur. L’édifice utilise un système de tickets numérotés, il est donc recommandé de réserver en ligne à l’avance. Depuis la colline d’où l’on peut voir la plage de Yuhigahama à travers les fleurs, on se rappelle que Kamakura fut la seule ancienne capitale du Japon au bord de la mer.



Gravissez les quelque 200 marches de pierre et vous serez récompensé par la vue.

(Toutes les photos : © Harada Hiroshi)