Les coups de chaleur : un guide nippon pour les éviter ou les affronter

Au Japon, les étés deviennent de plus en plus chauds, augmentant les risques de coup de chaleur. Voici donc un petit guide des bons gestes à adopter : comment se protéger en amont, comment reconnaître les symptômes et le cas échéant, que faire dans cette situation (quand cela ne nécessite pas une hospitalisation). En fin d’article se trouve le lien vers la carte officielle des alertes au coup de chaleur.

Au Japon, des étés de plus en plus chauds

Tout d’abord, c’est un fait. Au Japon, les étés sont chaque année de plus en plus chauds. En cause le réchauffement climatique et le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU). Selon le ministère de l’Environnement, ces cent dernières années, la température annuelle moyenne à Tokyo a augmenté de 3 °C. En juillet et en août 2024, plus de huit jours sur dix affichaient des températures supérieures à 30°C. À la saison des pluies, qui marque habituellement le début de l’été, les fortes précipitations localisées sont plus fréquentes ces dernières années, poussant le taux d’humidité à la hausse. Ce climat moite et humide est typique des étés au Japon et l’un des facteurs principaux pouvant entraîner un coup de chaleur.

Quelles sont les causes d’un coup de chaleur ?

Un coup de chaleur est plus susceptible de se produire lorsque les facteurs suivants sont réunis :

Conditions météorologiques : température et taux d’humidité élevés, fort ensoleillement, absence de vent, etc.

Facteurs à risques individuels : âge (enfants et personnes âgées notamment), obésité, maladie chronique telle que le diabète ou une maladie cardiaque, mauvaise alimentation, déshydratation (causée par la diarrhée par exemple), ou mauvaise condition physique (gueule de bois, manque de sommeil), etc.

Comportements aggravants : exercice intense, type d’exercice inhabituel, travail prolongé en extérieur dans un endroit où il est difficile de rester hydraté.



Typiquement, un jour de pluie peut être suivi d’une journée avec un taux d’humidité élevé, augmentant le risque de coup de chaleur. (Pixta)

Dans des conditions normales, le corps humain évacue l’excès de chaleur par la peau par l’intermédiaire de la sueur, permettant d’éviter la surchauffe. Cependant, une sudation trop importante dans des conditions de chaleur de d’humidité excessives entrave les fonctions de ce processus de régulation de la température. Le corps évacue des fluides et du sel, empêchant la circulation sanguine. Par conséquent, la température corporelle augmente, réduisant les fonctions du cerveau et d’autres organes. Cette série de symptômes est communément appelée « coup de chaleur ».



Lorsque le corps ne parvient plus à réguler la température, différents symptômes peuvent se manifester. (Pixta)

Les précautions à prendre

Les jours où il fait chaud, il est fortement recommandé d’éviter une exposition prolongée en extérieur et de rester dans des endroits frais. Lorsque vous marchez, essayez d’éviter toute exposition directe à la lumière du soleil. Arrêtez-vous et faites des pauses dans des endroits frais et à l’ombre.

Optez également pour des vêtements qui laissent passer l’air afin d’éviter une accumulation de la chaleur. Préférez un tissu qui absorbe l’humidité et qui sèche rapidement. Si vous passez du temps à l’extérieur, utilisez une ombrelle ou portez un chapeau pour vous protéger des rayons directs du soleil.

Afin de bien rester hydraté, gardez toujours avec vous une bouteille d’eau ou un thermos. Les boissons sportives (pocari, aquarius...) sont par ailleurs recommandées pour prévenir les coups de chaleur. Facilement absorbées par le corps humain, elles lui permettent de faire le plein de fluides et de sel. En revanche, évitez les boissons contenant de la caféine, telles que le café, ces dernières ayant des effets diurétiques. En été, vous pourrez facilement vous procurer des boissons fraîches dans les supérettes (konbini).

D’autres choses peuvent s’avérer très utiles. Pensez aux ventilateurs portatifs, aux rafraîchisseurs de cou (anneau ou écharpe) et aux bonbons salés. Là encore, vous pourrez facilement vous procurer ce genre d’articles dans les konbini.



Quelques objets qui vous seront utiles pour prévenir les coups de chaleur.

Symptômes et traitement

Les symptômes suivants peuvent indiquer un coup de chaleur. Dans ce cas, préférez les pièces climatisées ou les endroits frais et ventilés et prodiguez immédiatement les premiers soins.

Symptômes légers : vertiges, étourdissements, douleurs musculaires / crampes, picotements dans les mains et les pieds, sensation de malaise

Symptômes modérés : maux de tête, nausées, vomissements, fatigue, manque d’énergie

Symptômes graves : température corporelle élevée, perte de conscience, absence de réflexes, spasmes généralisés, incapacité à marcher droit

En cas de symptômes légers, le sujet peut recevoir les premiers soins sur place (voir ci-dessous). Un traitement à l’hôpital est recommandé dans le cas de symptômes modérés ou graves.

La capacité ou non d’une personne à s’hydrater peut être un indicateur ; si elle ne peut pas ouvrir une bouteille en plastique encore hermétiquement fermée, la porter à ses lèvres et boire sans s’étouffer, elle doit être immédiatement transportée à l’hôpital. Ne la forcez pas à boire si elle n’est pas en capacité de le faire d’elle-même, le liquide pouvant bloquer les voies respiratoires.

Rafraîchissez le corps !

Commencez par desserrer vos vêtements et détachez votre ceinture. Ensuite, à l’aide d’une bouteille en plastique ou d’un objet similaire, rafraîchissez les zones où se trouvent les vaisseaux sanguins les plus importants, telles que le cou (à gauche et à droite), les aisselles et l’aine. Rafraîchissez les paumes, qui sont traversées par de nombreux vaisseaux capillaires, peut également s’avérer efficace. Demandez à la personne de tenir quelque chose de froid et de l’appliquer dans des zones telles que le cou. Passer de l’eau sur sa peau et utiliser un ventilateur portatif peuvent être deux moyens de faire baisser la température corporelle.



Zones du corps à refroidir en cas de possible coup de chaleur (© Nippon.com)

Faites le plein de fluides et de sel

Les boissons froides sont non seulement une bonne protection contre la déshydratation mais permettent également de faire baisser la température corporelle de l’intérieur. Rafraîchissez-vous le corps en buvant de l’eau ou des boissons sportives et en mangeant des bonbons salés. Ils permettront de faire le plein de fluides et de sel, évacués par la sueur.

Après avoir reçu les premiers soins, il est recommandé à la personne de se reposer pendant un certain temps afin de surveiller l’évolution de son état de santé. Même en cas d’amélioration, mieux vaut ne pas précipiter les choses et la laisser se reposer. Dans le cas contraire, consultez un médecin.

Alertes officielles aux coups de chaleur

Des alertes aux coups de chaleur sont émises dans chacune des 58 zones de prévisions météorologiques dans tout le Japon lorsque l’indice de température au thermomètre-globe mouillé (WBGT) est supérieur ou égal à 33. Les informations sur ces alertes sont disponibles sur le site du ministère de l’Environnement : Carte du Japon d’alertes au coup de chaleur (en anglais).

L’indice WBGT est un indice de chaleur qui a pour objectif de prévenir les coups de chaleur qui seraient favorisés par les températures élevées, l’humidité et l’intensité des rayons solaires. Un indice supérieur ou égal à 28 entraîne une augmentation rapide du nombre de cas de coup de chaleur.

Prenez donc les précautions qui s’imposent contre les coups de chaleur pour profiter de votre été au Japon, en toute sécurité.

Sources utilisées dans les graphiques.

Carte du Japon d’alertes au coup de chaleur (en anglais) du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale

Carte du Japon d’alertes au coup de chaleur (en anglais) du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale Zéro coup de chaleur (en anglais) de l’Association météorologique japonaise

(Photo de titre : © Pixta)