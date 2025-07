Troisième lundi de juillet : la Journée de la mer (« Umi no hi »)

Visiterle Japon

Le troisième lundi du mois de juillet, le Japon célèbre la Journée de la mer (umi no hi). Voici comment elle a été créée.

Un week-end de trois jours garanti

La Journée de la mer est observée le troisième lundi du mois de juillet, afin de célébrer les bienfaits de la mer et prier pour la prospérité des ressources maritimes du Japon. De nombreuses personnes profitent du week-end de trois jours pour partir en voyage et beaucoup d’événements en lien avec l’océan se tiennent un peu partout à travers le pays.

Bien que la Journée de la mer soit l’un des quatre jours fériés tombant un lundi, elle avait à l’origine été fixée le 20 juillet et appelée Umi no kinenbi, ou la Journée de commémoration de la mer.

Un jour férié ancré dans le voyage d’un empereur

La date originale commémore une tournée impériale effectuée en 1876 par l’empereur Meiji dans les régions du Tôhoku (nord-est) et de Hokkaidô (nord). Le 16 juillet de cette année-là, au retour de son périple, le souverain a embarqué à bord du navire d’inspection des phares, le Meiji-maru, dans le port d’Aomori et a débarqué à Yokohama par la mer quatre jours plus tard. C’était la première fois que l’empereur voyageait à bord d’un bateau autre qu’un navire de guerre, et la date de son arrivée a été commémorée en 1941 par la création de la Journée de commémoration de la mer.



La stèle du parc Seitoku, au port d’Aomori, marquant le début du voyage de l’empereur Meiji, qui mènera à la création de la Journée de commémoration de la mer. (Pixta)

Entouré d’eau de toutes parts, le Japon tire depuis longtemps profit de la mer de multiples façons. Au fur et à mesure que l’opinion publique en prenait conscience, des voix se sont élevées pour faire de cette journée un jour férié. En 1996, elle a été rebaptisée « Journée de la mer » et officiellement reconnue comme jour férié.

Alors que le 8 juin est célébré par les Nations unies comme la Journée mondiale des océans, et que certains pays ont des commémorations similaires, le Japon est le seul pays à avoir désigné un jour férié complet sur ce thème.

Le Meiji-maru : le premier navire japonais désigné comme Bien culturel important

Par coïncidence, le Meiji-maru est le seul navire en fer qui subsiste encore au Japon. En 1978, il est devenu le premier à être désigné comme Bien culturel d’importance nationale, reconnu pour préserver les techniques de construction navale de l’époque des cuirassés. Aujourd’hui, il est possible de le voir au Meiji-maru Maritime Museum, qui fait partie de l’Université des sciences et technologies marines de Tokyo.



Le Meiji-maru (Pixta)

Sources utilisées dans l’article

(Photo de titre : Pixta)