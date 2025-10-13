Deuxième lundi d’octobre : la Journée du sport

Visiterle Japon

La Journée nationale du sport est observée le deuxième lundi du mois d’octobre. Son origine remonte aux Jeux olympiques de Tokyo de 1964.

Un changement de nom

La Journée du sport était jusqu’à peu appelée la Journée de la santé et du sport. Elle avait été créée en 1966 afin de commémorer les JO de Tokyo, tenus deux années auparavant, et était célébrée le 10 octobre, la date de la cérémonie d’ouverture des Jeux.



La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo le 10 octobre 1964. (© Jiji)

La Journée de la santé et du sport à plus tard était fixée au deuxième lundi d’octobre, puis a été renommée Journée du sport en 2018, pour marquer le succès de la candidature de Tokyo à l’organisation des Jeux olympiques de 2020. Dans l’ancien nom japonais de cette journée, à savoir « Taiiku no hi », le mot taiiku signifie littéralement « éducation physique », et le changement de ce terme en « sports » (supôtsu) avait pour objectif de mettre l’accent sur le sport en général et non plus sur l’éducation scolaire.

Une journée sportive typiquement japonaise

Dans les écoles primaires et collèges japonais, des activités sportives avaient lieu le jour férié national. C’était l’un des événements les plus importants du calendrier scolaire. On y trouvait des courses, des relais, des chorégraphies et de l’aérobic, ainsi qu’un jeu appelé kôhaku tama-ire, dans lequel deux équipes (rouge et blanche) s’affrontent pour lancer le plus grand nombre de sacs de fèves dans un panier.



Le jeu du kôhaku tama-ire (Pixta)

Si cette journée était autrefois fêtée en automne dans les écoles, le changement climatique les a poussées à la déplacer de plus en plus souvent au printemps afin de réduire les risques de coups de chaleur. De plus, la nécessité d’alléger la charge de travail des enseignants et autres membres du personnel a également conduit certains établissements à réduire l’ampleur de cet événement.

Données utilisées

Les jours fériés au Japon (en japonais) du Bureau du cabinet

(Photo de titre : course de relais dans une école. Pixta)