29 avril : la Journée de Shôwa, ou la commémoration de l’empereur Hirohito

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La Journée de Shôwa, qui commémore l’empereur Hirohito et l’ère impériale qui lui est associée, est célébrée le 29 avril. Elle marque le début de la période de congés de la Golden Week au Japon.

La Journée de Shôwa (Shôwa no hi), qui marque le début de la période de congés de la Golden Week, célèbre l’ère impériale allant de 1926 à 1989, correspondant au règne de l’empereur Hirohito (appelé empereur Shôwa au Japon).

Avant la guerre, le 29 avril — date de naissance du souverain — était fêté sous le nom de « Tenchôsetsu ». En 1948, la loi sur les jours fériés nationaux en a fait un jour férié officiel sous l’appellation « Anniversaire de l’empereur ».

Après le décès de Hirohito en 1989, l’« Anniversaire de l’empereur » a été déplacé au 23 décembre, date de naissance de son fils, l’empereur Akihito (aujourd’hui retiré), et le 29 avril devait initialement perdre son statut de jour férié. Toutefois, cette date étant depuis longtemps associée au début de la Golden Week, sa suppression aurait perturbé la vie quotidienne et l’économie. Elle a donc été maintenue comme jour férié sous un autre nom. Dans un premier temps, elle a été rebaptisée « Journée de la verdure », en hommage à l’intérêt profond de Hirohito pour la nature.

Mais l’évolution de ce jour férié ne s’est pas arrêtée là. Parmi les milieux conservateurs notamment, des voix ont appelé à la création d’un congé national portant le nom de « Shôwa », afin de reconnaître une période marquée par la reconstruction d’après-guerre du Japon. Les efforts en vue d’une révision législative ont duré de nombreuses années. À la suite d’une modification de la loi sur les jours fériés en 2005, ce jour a été redéfini comme une occasion de revenir sur l’ère Shôwa — une période mouvementée faite de guerre et de reconstruction — et de réfléchir à l’avenir du pays.

Ainsi, à partir de 2007, le 29 avril a été renommé « Journée de Shôwa », remplaçant le « Jour de la verdure », qui a quant à lui été déplacé au 4 mai.

Données utilisées

(Photo de titre : un diorama miniature recréant un paysage urbain de l’ère Shōwa. Pixta)