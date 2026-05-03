3 mai : la Journée de la Constitution (« Kenpô kinenbi »)

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Célébrée chaque année le 3 mai, la Journée de la Constitution commémore l’entrée en vigueur de la Constitution d’après-guerre en 1947. Elle a été officiellement instituée comme jour férié national en 1948.

Colloques et débats organisés dans tout le Japon

Chaque année, le 3 mai, des groupes favorables au maintien de la Constitution actuelle ainsi que ceux souhaitant sa révision organisent des rassemblements et des colloques à travers le pays, alimentant le débat sur la Constitution et l’avenir du Japon. Les partisans du texte en vigueur mettent en avant son caractère de « constitution pacifiste », en particulier son article 9, qui renonce à la guerre et à la détention de forces armées. À l’inverse, les défenseurs d’une révision plaident pour l’élaboration d’une « constitution indépendante », soulignant que le texte actuel a été adopté sous l’occupation américaine, et appellent notamment à reconnaître explicitement le droit à l’autodéfense ainsi qu’à modifier l’article 9. Les journaux nationaux publient également, à cette occasion, des dossiers spéciaux consacrés à la révision constitutionnelle et à la signification du texte actuel.

Lors de l’élaboration de la Constitution après la guerre, le gouvernement japonais avait initialement envisagé de faire du 3 novembre — anniversaire de l’empereur Meiji — la Journée de la Constitution. Toutefois, le Quartier général des forces alliées (GHQ) s’est opposé à toute association entre l’empereur Meiji et le nouveau texte suprême. En conséquence, c’est le 3 mai, date de son entrée en vigueur, qui a été retenu, avec pour objectif de commémorer sa mise en application et d’exprimer l’espoir d’un développement futur du pays.

Données utilisées

(Photo de titre : le bâtiment de la Diète du Japon, à Tokyo. Pixta)