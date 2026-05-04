4 mai : la Journée de la verdure (« Midori no hi»)

Visiterle Japon

Le 4 mai au Japon est un jour de congé national dédié à la faune et à la flore, aux espaces verts.

Entrées gratuites dans certains zoos et aquarium

La Journée de la verdure (Midori no hi), célébrée le 4 mai au Japon, est un jour férié consacré à l’appréciation de la nature et à la reconnaissance de ses bienfaits.

Grâce à un climat doux et à une végétation à son apogée, de nombreux établissements à travers le pays proposent ce jour-là une entrée gratuite, notamment les parcs nationaux, les zoos, les aquariums et les jardins botaniques. Les familles et les couples en profitent souvent pour pique-niquer ou observer la nature. Dans certaines régions, les collectivités locales distribuent gratuitement des graines de fleurs ou des plants, ou organisent des événements de plantation d’arbres.

Lorsque ce jour férié a été instauré en 1989, il tombait le 29 avril, date d’anniversaire de l’empereur Hirohito (ou empereur Shôwa), décédé en janvier de la même année. Ce jour a cessé d’être célébré comme anniversaire impérial, mais a été maintenu comme fête nationale sous le nom de « Journée de la verdure ». Par la suite, en 2007, le 29 avril a été redéfini comme « Journée de Shôwa », et la Journée de la verdure a été déplacée au 4 mai.

Données utilisées

Les jours fériés au Japon (en japonais) du Bureau du cabinet

(Photo de titre : Pixta)