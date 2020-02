Les merveilles naturelles de Shiretoko et son festival de glace à Hokkaidô

Pour une vue imprenable sur cette banquise, allez au cap Puyuni, qui fait partie de la zone classée au patrimoine mondial naturel de l’Unesco, près de la ville d’Utoro. De là, vous pourrez voir l’ensemble de cette zone naturelle. À la cascade de Furepe, à proximité, on peut également apercevoir des cerfs dans leur habitat naturel, ainsi que le précipice de la péninsule de Shiretoko.

Avant de vous rendre au festival de glace de Shiretoko, qui débute à 18 h 30, prenez le temps de visiter la ville de Shari pendant la journée. La principale attraction touristique à cette période de l’année est de loin les glaces dérivantes. Les visiteurs peuvent les toucher et même se tenir debout sur les morceaux qui ont échoué sur la plage. Il existe aussi des visites guidées où les participants peuvent s’aventurer à marcher sur la glace en combinaisons étanches.

La ville de Shari est considérée comme LA porte d’entrée touristique de la région de Shiretoko, la péninsule nord-est de l’île de Hokkaidô, dont la beauté de la faune et la flore sauvages lui ont valu d’être classées au patrimoine mondial de l’Unesco. En raison de sa topographie et des courants maritimes de la mer d’Okhotsk, certains jours d’hiver, vous pouvez apercevoir des glaces flottantes s’étendre de la côte jusqu’à l’horizon. Ce spectacle est généralement visible de février au début mars, coïncidant avec la période où les visiteurs affluent dans la région pour venir admirer les paysages hivernaux.

Un bar de rafraîchissement appelé "The Ice" se trouve sur place, proposant des boissons chaudes et des cocktails originaux, le tout dans une pièce un peu chauffée, faisant oublier les températures hivernales extérieures. Si une pause s’impose après avoir parcouru le dôme, l’endroit est tout indiqué !

Il aura fallu trois semaines environ à Takenaka Horihiko pour construire ces structures, principalement aidé de pêcheurs locaux. Comparant sa création à une « danse » entre lui-même et la nature, l’artiste expliquait qu’il s’était inspiré de l’atmosphère et des paysages de la région de Shiretoko, sans avoir de concept prédéterminé à l’esprit.

Les illuminations du site du festival de Shiretoko lui prêtent des airs proches du fantastique. Le dôme de glace et les tours de glace fabriquées par le modéliste Takenaka Hirohiko fascinent chaque année les spectateurs.

Des activités en plein froid

Des foyers çà et là pour se réchauffer mais également des équipements pour des activités de plein air, tels que des hamacs et des tentes suspendues, sont à la disposition des visiteurs. Vous pourrez déguster une grande variété d’aliments en les faisant griller sur les feux de camp. Au menu : saumon séché, saucisses, fromage ou encore guimauves. Shiretoko est également réputée pour ses ciels étoilés. Si le temps est dégagé, allongez-vous dans un de ces hamacs et profitez du spectacle.

Les samedis et dimanches, vous pourrez aussi vous essayer à l’accrobranche de nuit. Une large tente est prévue lors de conférences données par des guides spécialistes de la faune et la flore locales, experts dans la région de Shiretoko et ses environs.

















L’Electrical River, une chaîne de décorations qui s’allument en formant divers motifs lors du passage des visiteurs, court le long du chemin vers le pont d’observation de Yûhidai, à proximité du camping. Le pont, qui donne sur les glaces flottantes, offre la plus magnifique des vues. Tout simplement incontournable.









Pour se réchauffer le ventre

Après l’effort, le réconfort, avec un bon repas pour rassasier les corps fatigués. Ne manquez pas le Shiretoko-chepu-man, un pain à la vapeur de style chinois avec à l’intérieur du délicieux saumon grillé et une garniture de légumes. Ce plat est unique à Shari, célèbre pour être le plus important lieu de pêche de saumon du Japon. Et pour vous désaltérer, le Shiretoko Drift Ice Coffee, un mélange original à base de grains torréfiés sur place. L’un comme l’autre vous permettront de bien vous réchauffer !













Shiretoko Ryûhyô Fes, édition 2020

Adresse : National Shiretoko Campsite – Utoro Kagawa, Shari-chô, Shari-gun, Hokkaidô

Dates : du jeudi 30 janvier au samedi 29 février 2020

Horaires : 18 h 30 à 21 h (annulation possible en fonction du temps)

Tarifs : 500 yens

(Reportage, texte et photos : Laufen Katsu. Photo de titre : le dôme de glace ©2019 Hirohiko Takenaka)