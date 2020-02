Trois sites de choix à Kyoto pour admirer les pruniers en fleurs

Les milles et une merveilles de Kyoto

Au Japon de nos jours, si le printemps est synonyme de floraison des cerisiers (sakura), il n’en était rien autrefois, à l’époque Heian (794–1185). La fleur qui recevait en effet les faveurs de toutes et de tous était la fleur de prunier (ume). Petite visite guidée de trois lieux d’excellence à Kyoto pour les contempler : les sanctuaires Kitano Tenmangû, Jônangû et Umenomiya Taisha. La période est de mi-février à mi-mars.

Kitano Tenmangû : des pruniers si chers à la divinité Tout d’abord, arrêtons-nous au Kitano Tenmangû, un des célèbres sanctuaires shintô de Kyoto. L’édifice rend hommage à Sugawara no Michizane (845–903), fonctionnaire et universitaire de la cour, vénéré comme la divinité des études. C’est l’un des endroits les plus célèbres pour admirer les fleurs de pruniers (ume) dans l’ancienne capitale du Japon. Sugawara no Michizane les appréciait en effet dans son jardin, et quand il fut exilé à Dazaifu sur l’île de Kyûshû, il consacra même une ode à ses fleurs bien-aimées.

La forêt du sanctuaire Kitano Tenmangû ne compte pas moins de 1 500 arbres, appartenant à 30 espèces différentes. La période de pleine floraison se situe en généralement de début février à fin mars, mais certains fleurissent dès janvier, juste après le Nouvel An. On peut donc se délecter du spectacle pendant une longue période. L’entrée du site est payante lorsque les arbres sont en fleurs. Et avec les illuminations nocturnes, le sanctuaire se remplit d’une atmsophère fantasmagorique. Les pruniers ume et leurs fleurs délicates vous attendent également à l’extérieur de la forêt. Promenez-vous sur le site pour admirer des pruniers aux fleurs rouges et blanches tout autour de la salle du trésor à droite de la porte Rômon (porte de sanctuaire à un étage). Un majestueux prunier aux fleurs blanches pousse directement derrière la statue d’un bœuf, animal dont on dit qu’il incarnerait le messager du sanctuaire Kitano Tenmangû.











Jônangû : un spectacle tout en rose Le sanctuaire Jônangû a été construit en 794 pour protéger des invasions dans la partie méridionale de la ville. C’est également à cette époque que la capitale impériale a été déplacée vers l’actuelle Kyoto. La conception des jardins a bien plus tard été confiée à Nakane Kinsaku (1917–1995), déjà connu comme l’auteur des jardins du musée d’art d’Adachi, à Yasugi (préfecture de Shimane), et du jardin Tenshin-en du musée des beaux-arts de Boston. Les jardins du Jônangû dépeignent cinq thèmes distincts et sont conçus pour que les fleurs et autres plantes puissent être appréciés tout au long de l’année. Le jardin Haru no Yama (« montagne du printemps ») est particulièrement remarquable pour ses 150 pruniers.



Les visiteurs du jardin Haru no Yama peuvent admirer les arbres en fleurs avec la douce musique du ruisseau qui coule dans le jardin. Le jardin prend diverses allures ; à l’ouest, le visiteur se trouve nez à nez avec une tapisserie camaïeu de rose, formée par les différentes branches des arbres en pleine floraison qui se chevauchent. Ce spectacle devient plus élégant encore, comme prenant vie, lorsque les longues branches se balancent au gré de la brise. Au nord-est, place aux camélias, une autre fleur printanière. Le rouge vif des camélias, le vert de la mousse et les touches de rose des fleurs de pruniers forment un spectacle quasiment pictural.