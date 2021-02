À travers les meilleures sources thermales du Japon [22] : Hanamaki et les bains incontournables d’Iwate

Bienvenue dans les sources thermales nippones !

La préfecture d’Iwate, au nord-est du Japon est l’un des paradis des amateurs de sources chaudes. Pour leur hébergement, un grand complexe hôtelier tout confort, avec des eaux thermales, elles, plus traditionnelles. Voici une présentation des lieux incontournables de la région.

Les sources de Hanamaki : choississez votre bain À environ une demi-heure de navette depuis la gare JR de Shin-Hanamaki, sur la ligne de TGV du Tôhoku Shinkansen, nous voici arrivés dans un véritable havre de la paix : les sources de Hanamaki, dans la préfecture d’Iwate, au nord-est du Japon. Ici s’y trouve un complexe hôtelier tout ce qu’il y a de plus moderne pour un hébergement optimal avec vue sur les montagnes, rien que ça ! En face du jardin de roses de Hanamaki, d’est en ouest, se dressent fièrement trois hôtels : le Senshûkaku, le Hanamaki et le Kôyôkan. À lui seul, cet espace vert a une superficie de quelque 17 000 mètres carrés. Les bâtiments des différents hôtels sont reliés par des passerelles, permettant aux clients d’accéder à leur guise à n’importe quelle source chaude (onsen). Le jardin abrite quelque 450 variétés de roses, qui fleurissent toute l’année pour la plus grande joie des pensionnaires de l’hôtel. En plus de la roseraie, les visiteurs pourront admirer le parterre de cadrans solaires conçu par le célèbre poète et écrivain Miyazawa Kenji, originaire de la région.

L’hôtel Senshûkaku est célèbre pour ses bains de roses, exclusivement réservés aux femmes. Rien de tel que le parfum des roses pour oublier fatigue et stress du quotidien... L’hôtel propose également la possibilité à ses pensionnaires d’aller et venir comme bon leur semble dans les sources des deux autres hôtels. Et chaque établissement a sa particularité ; bains extérieurs à l’hôtel Hanamaki, où le cyprès japonais est un matériau majeur des lieux, et qui offre des vues à couper le souffle depuis ses bains extérieurs, ou l’hôtel Kôyôkan, et le charme rustique de ses bains de roches. Un peu à l’écart de ces grands hôtels, le Kashôen. Vous apprécierez son bain à « l’eau visqueuse » (Torotoro-no-yu), qui aurait des vertus bienfaitrices pour la peau. Bain principal ou bain en plein air (roten-buro) construit en cyprès japonais ; au visiteur de choisir.





Les sources de Hanamaki Adresse : 1-125 Yumoto, Hanamaki-shi, Iwate-ken

Accès : environ une demi-heure en navette de la gare JR Shin-Hanamaki (sur la ligne TGV du Tôhoku Shinkansen)

Site officiel (en anglais) : https://www.hanamakionsen.co.jp/en/

Les sources d’Ôsawa : en face d’une nature luxuriante Les sources d’Ôsawa auraient été découvertes par Sakanoue no Tamuramaro, un général de l’époque de Heian (794-1185). Plus tard, Miyazawa Kenji et le poète et sculpteur Takamura Kôtarô auraient même fait partie de la clientèle des lieux. Située sur la rivière Toyosawa, la structure semble être faite d’un seul bloc. En réalité, elle est constituée de trois bâtiments, avec chacun un style différent. Si le Sansuikaku a une construction moderne de style japonais, le Kikusuikan est surmonté d’un toit de chaume et le Tôjiya remonte à il y a plus de 200 ans. Le complexe comprend six bains en tout, à l’intérieur et à l’extérieur. Là aussi, les clients pourront aller et venir d’un bain à un autre comme bon leur semble. Ôsawa-no-yu, le grand bain d’extérieur du bâtiment Tôjiya, se trouve à proximité de la rive. Le Kawabe-no-yu (« bain au bord de la rivière »), une source en extérieur réservée exclusivement aux femmes, est, comme son nom l’indique, lui aussi situé au bord du ruisseau. Le Yakushi-no-yu (« bain guérisseur de Bouddha »), avec son intérieur en carrelage comme autrefois, rencontre un grand succès auprès des habitués. Le bâtiment Tôjiya propose également un espace cuisine et une laverie automatique, idéal pour les pensionnaires qui souhaitent rester pour un séjour prolongé.



Les sources d’Ôsawa Adresse : 181 aza Ôsawa, Yuguchi, Hanamaki-shi, Iwate-ken

Accès : 40 minutes en navette gratuite Hanamaki-Minami-onsenkyō de la gare JR de Shin-Hanamaki (sur la ligne TGV du Tôhoku Shinkansen)

Site officiel (en japonais) : https://www.oosawaonsen.com

L’auberge Fujisan ryokan des sources de Namari creusées il y a 600 ans

L’auberge Fujisan ryokan est une structure en bois sur trois niveaux, située en amont des sources d’Ôsawa, sur la rivière Toyosawa. Les sources de Namari auraient été creusées il y a environ 600 ans, inspirées par la vue d’un singe à la fourrure blanche apaisant ses blessures dans les eaux d’une source chaude. En hommage à l’animal, il porte le nom de Shirozaru-no-yu (« le bain du singe blanc »). On peut même s’y tenir debout tellement il est profond ! Avec ses grandes fenêtres et ses hauts plafonds, le bain Shirozaru-no-yu bénéficie d’un éclairage naturel tout au long de la journée. Le bain au centre de la pièce est creusé dans la roche vivante jusqu’à une profondeur de 1,25 mètre. La station debout dans le bain permet à la pression de l’eau d’agir de façon homogène sur tout le corps. C’est pourquoi, l’eau du Shirozaru-no-yu serait particulièrement bénéfique pour la circulation du sang. Ajoutons que les bulles au fond du bain sont naturelles. Sur place, d’autres bains encore ; des bains extérieurs au bord du ruisseau, des bains extérieurs semi-fermés avec vue imprenable sur de magnifiques chutes d’eau et même des bains pouvant être réservés à un usage privé.

Les sources de Namari - Fujisan ryokan Adresse : 75-1 aza Nakahira, Namari, Hanamaki-shi, Iwate-ken

Accès : 1 h 20 en navette gratuite Hanamaki-Minami-onsenkyō de la gare JR de Shin-Hanamaki (sur la ligne TGV du Tôhoku Shinkansen)

Site officiel (en japonais) : https://www.namari-onsen.co.jp/index.html