Osaka, ses parties nord-sud et ses noms de gares confus

Des noms de gares à en perdre le nord

La gare d’Umeda est le terminal ferroviaire qui dessert le centre d’Osaka. Mais le nom ne permet pas forcément de le deviner, surtout pour des touristes étrangers... C’est donc dans un souci de compréhension que depuis octobre 2019, elle a été rebaptisée « gare d’Osaka-Umeda ».





Cette gare est desservie par les lignes appartenant à deux compagnies, Hankyû et Hanshin, et se trouve adjacente à la gare d’Osaka (car il y en a une !), elle-même desservie par quatre lignes de la compagnie JR. Pas très simple à comprendre... Les deux gares sont reliées par un chemin souterrain et ensemble, elles forment le plus grand terminal ferroviaire de l’ouest du Japon.

Chaque jour en ce lieu, les lignes de la compagnie Hankyû, Hanshin et JR sont utilisées par respectivement 510 000, 170 000 et 870 000 passagers. Malgré la taille du terminal, les noms incohérents sont souvent un casse-tête pour les visiteurs, pour qui il est difficile de comprendre que la gare d’Umeda et la gare d’Osaka sont peu ou prou… la même chose. Qui ne connaît pas la célèbre histoire du touriste étranger qui, une fois descendu à la gare d’Osaka, appelle un taxi et dit : « À la gare d’Umeda ! », au grand dam du chauffeur... Espérons que les choses changeront depuis que la gare d’Umeda a un nom plus pertinent.

Pour poursuivre dans l’imbroglio, la gare d’Umeda se retrouve aussi sur différentes lignes de métro d’Osaka. Il y a la station Umeda sur la ligne Midôsuji, la station Higashi-Umeda sur la ligne Tanimachi et la station Nishi-Umeda sur la ligne Yotsubashi. Pour clore le tout, les trois gares sont très proches de la gare JR d’Osaka.





Une difficulté à définir la zone nord et sud de la ville, Kita et Minami

Il existe aussi une confusion au sujet des deux grandes parties de la ville : « Kita » et « Minami », respectivement « nord » et « sud ». Pourtant bien établis à Osaka, ni l’une ni l’autre ne sont clairement définies. Elles ont beau apparaitre dans les règlements municipaux et des documents officiels, personne ne saurait les délimiter avec précision. Ceux qui habitent à Osaka les connaissent mais elles ne sont pas utilisés dans les adresses, et il n’y a pas de gare ferroviaire qui porte leurs noms non plus. Les autres en ont une vague idée : Kita fait référence à Umeda, la zone de la gare d’Osaka et le quartier Kita-shinchi, et Minami évoque les quartiers animés de Dôtonbori et la zone de la gare de Nanba. L’utilisation de ces termes varie selon les organisations, les médias et même dans le langage courant.