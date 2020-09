Les cascades de Nunobiki : un contraste saisissant aux portes de la ville de Kobe

La chaîne de montagnes Rokkô : fierté de la ville de Kobe

S’il ne s’est ouvert à l’Occident qu’en 1868, le port de Kobe était une plaque tournante de la navigation dans la mer intérieure de Seto dès le VIIIe siècle. Aujourd’hui, la ville de Kobe est connue dans le monde entier et sa situation géographique au pied de la chaîne de montagnes Rokkô attire de nombreux visiteurs. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c’est qu’à seulement 2 kilomètres de la Kobe Port Tower, véritable symbole du littoral de la ville, serpente à travers une verdure luxuriante un sentier idéal pour les amateurs de randonnées.





Si l’endroit attire aujourd’hui de nombreux randonneurs, il faut savoir que cela n’a toujours été le cas. Il faudra attendre 1874 pour voir l’introduction de la randonnée et de l’alpinisme dans la ville. Un groupe d’Occidentaux équipés de piolets et autres chaussures d’escalade a pour la première fois gravi le mont Rokkô : l’alpinisme à l’européenne était né.

Encore plus remarquable, ce fut la première ascension d’un sommet au Japon. Jusqu’alors les moines et tous ceux qui vouaient un véritable culte à la montagne s’aventuraient certes dans les collines mais n’escaladaient pas les sommets. Leurs excursions étaient souvent à des fins religieuses voire ascétiques ; il ne s’agissait en aucun cas de loisir. Cependant, dans des quartiers comme Kitano, où Japonais et étrangers étaient autorisés à vivre ensemble, les habitants déjà très exposés à la culture et aux coutumes occidentales ont rapidement pris goût à ce nouvelle façon d’apprécier les plaisirs de la nature.





En parfaite harmonie avec la nature

Niché juste derrière la gare de Shinkansen de Shin-Kobe se trouve un endroit des plus dépaysants où ceux qui s’y aventurent peuvent découvrir en l’espace de quelques minutes à la fois le relief et la culture de la ville de Kobe. Les cascades de Nunobiki sont une destination prisée des randonneurs où la nature est maîtresse des lieux. De nombreux visiteurs s’y précipitent à peine descendus du Shinkansen ou au contraire, choisissent de réserver ce petit coin de paradis situé à seulement quelques minutes de la ville pour la fin de leur séjour.

Le mont Rokkô domine la gare de Shin-Kobe. Inutile de s’embarrasser d’une carte pour vous rendre aux cascades de Nunobiki. Descendez au sous-sol de la gare et suivez le chemin souterrain qui se dirige vers le nord. Le reste coule de source ! Au bout de ce chemin, vous trouverez un grand panneau indiquant que les chutes sont à seulement 400 mètres. Difficile de croire que de l’eau aussi pure coule directement sous la gare de l’une des plus importantes villes de l’Archipel !









Ensuite, traversez le pont de briques Isago, à environ deux minutes de marche de la gare. Là, vous attend un sentier de randonnée tout en verdure. Le chemin bifurque immédiatement, et d’autres panneaux vous indiquent un chemin plat sur la gauche qui vous mène d’abord à la cascade Mentaki (littéralement, « la cascade de la femelle ») à 100 mètres puis un petit escalier plutôt raide sur la droite au bout duquel se trouve la cascade Ontaki (« la cascade du mâle »), un peu plus loin, à 270 mètres.









Les chutes de Nunobiki sont en fait composées de quatre cascades qui se jettent dans la rivière Nunobiki : les cascades Ontaki, Mentaki, Meoto-daki (la « cascade du mari et de la femme ») et Tsutsumi-ga-daki (la « cascade du tambour »). La cascade Ontaki est la plus haute des quatre et donc la plus connue mais les trois autres valent tout autant le détour.

Entourée d’une végétation luxuriante, la cascade Mentaki a la particularité d’avoir deux niveaux. Nichée au beau milieu, il est difficile de croire que la cascade Mentaki se trouve à seulement cinq minutes d’un arrêt de Shinkansen. Laissez-vous bercer par le bruit de l’eau et oubliez la foule dans la gare quelques minutes plus tôt. Pour profiter pleinement du site, et bien que ce ne soit pas l’itinéraire le plus direct, nous vous conseillons l’ordre suivant : tout d’abord, la cascade Mentaki puis celle de Tsutsumi-ga-daki, puis de continuer jusqu’à celle de Ontaki et de terminer par celle de Meoto-daki.









Depuis la bifurcation, la cascade Ontaki se trouve à une dizaine de minutes à pied. Sur ce long chemin bordé d’arbres, vous verrez plusieurs points d’observation où vous pourrez profiter de la vue imprenable sur la cascade Tsutsumi-ga-daki située plus bas. Le chemin est raide et glissant par endroits donc accrochez-vous aux rampes ! Toutefois, vos chaussures de ville feront parfaitement l’affaire.

La cascade Ontaki, la plus haute de toutes, a une hauteur impressionnante de 43 mètres. L’eau, par ses multiples mouvements tantôt à droite tantôt à gauche, semble dessiner un morceau de tissu blanc, d’où son nom : Nunobiki, ou « tissu tiré ». Depuis le bassin d’Ontaki, les chutes jumelles de Meoto-daki, dernier point du parcours, se séparent en deux chutes parfaitement parallèles. Il ne vous reste plus qu’à vous asseoir sur un banc et à contempler ce chef d’œuvre de la nature.



La cascade Ontaki (en haut) les chutes jumelles de Meoto-daki