À travers les meilleures sources thermales du Japon [21] : le bain de jouvence de Furôfushi, à Aomori

En route pour le nord du pays, direction la préfecture d’Aomori. La source thermale de Furôfushi est située sur le cap de Koganezaki, à Fukaura, sur la côte de la mer du Japon. Ces sources chaudes naturelles sont connues depuis des temps immémoriaux, lorsque les habitants de la région ont commencé à creuser des « lits » dans les rochers côtiers pour s’y baigner et profiter pleinement de leurs bienfaits. Que vous restiez pour une semaine ou même une journée, venez vous détendre à l’hôtel Koganezaki Furôfushi Onsen.

Petite anecdote : le nom « Furôfushi » signifie « qui ne vieillit ni ne meurt ». Serait-ce là un bain de… jouvence éternelle ?





Pour vous y rendre, la ligne JR Gonô est tout indiquée. Serpentant le long des forêts de Shirakami-Sanchi, classées au patrimoine naturel mondial de l’Unesco, elle est très prisée des visiteurs.

Pour ajouter à cette ambiance magique, le train rapide Resort Shirakami Express de la compagnie JR propose de stimuler vos cinq sens. De grandes fenêtres en bois local de buna (hêtre japonais) vous permettront de profiter pleinement de magnifiques panoramas. À bord de ce train vous attendent aussi des représentations de Tsugaru-jamisen (un shamisen local de la préfecture d’Aomori) et même des récits en dialecte local de Tsugaru.

Comment profiter de cette expérience unique : le Gonô Line Free Pass. Pendant deux jours, pour la modique somme de 3 880 yens, vous pourrez monter et descendre à loisir et par exemple partir en randonnée à la découverte des Douze étangs de la région Shirakami (Shirakami Jûniko).





Un bain mixte en plein air

C’est la présence de chlorure riche en fer qui donne cette couleur brun rougeâtre foncé aux eaux de Furôfushi. Vous vous en trouverez réchauffé jusqu’au plus profond de vous-même, prêt à affronter la journée ou au contraire profitant d’un moment de repos bien mérité. Leurs propriétés bactéricides sont considérées comme thérapeutiques pour diverses maladies cutanées et leur haute teneur en acide métasilicique et ions hydrogénocarbonates, bien connus pour leur bienfaits pour la peau.





Furôfushi est célèbre pour ses bains en plein air (roten-buro), composé d’un grand bain mixte et un petit bain réservé aux femmes. Vous êtes pudique ? Aucun problème. Le port de la serviette ou d’un maillot de bain est interdit mais la boutique de l’hôtel propose des tenues de bain spéciales que vous pouvez louer ou acheter. Ces tenues se composent d’une seule pièce et permettent à chacun de profiter des mille et un bienfaits des sources thermales sans aucun sentiment de gêne ou de malaise.

Les bains en bord de mer offrent un panorama à perte de vue sur l’horizon, donnant l’impression de se baigner dans la mer. Vous pourrez vous relaxer avec pour seul bruit celui du son apaisant des vagues se brisant sur les rochers. La température n’est pas trop élevée, ce qui vous permettra de rester plus longtemps…









Le meilleur endroit du Japon pour observer les étoiles

Il n’est pas excessif d’affirmer que les couchers de soleil à Fukaura avec vue sur la mer du Japon sont parmi les plus beaux de l’Archipel. Le bain mixte extérieur ferme à 16 heures. Ils sont donc exclusivement réservés aux invités de l’hôtel.

Ses cieux ont valu à la ville de Fukaura d’être choisie par le ministère de l’Environnement comme le meilleur endroit au Japon pour observer les étoiles. Le bain extérieur reste ouvert jusqu’à minuit, l’occasion pour les pensionnaires de se détendre la tête dans l’espace.

De même, l’hôtel se trouve sur un emplacement de choix. En effet, chaque chambre sans exception donne sur l’océan...





Une véritable expérience sensorielle

Il est maintenant temps de stimuler vos sensations gustatives. La proximité des océans assure une pêche abondante, notamment grâce à des cours d’eau claire qui se jettent dans la mer, empruntant des canaux souterrains depuis les montagnes de Shirakami (Shirakami-Sanchi).

Un dîner copieux nourrira le corps comme l’esprit. Au menu : thon, daurade, fruits de mer de saison, ormeau et turbos provenant d’une île inhabitée située à une trentaine de kilomètres de l’hôtel.













