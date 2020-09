Une oasis en plein Tokyo : le jardin historique de l’hôtel Chinzansô

Un refuge pour un vieil homme d’État de l’époque Meiji





Yamagata Aritomo (1838-1922) était un militaire et un homme d’État de haut rang, extrêmement influent, à l’ère Meiji (1868-1912) et à l’ère Taishô (1912-1926). Parmi ceux qui ont participé au renversement du shogunat Tokugawa dans les années 1860, c’est lui avait le plus d’années de service à son actif. Et c’est au cours de cette longue carrière qu’il joua un rôle clé dans la création de l’armée japonaise. Il occupera par ailleurs à deux reprises le poste de Premier ministre.

À l’extrême est des plaines de Musashino, à l’ouest de Tokyo, se trouve le plateau de Sekiguchi, célèbre pour ses camélias sauvages depuis le XIVe siècle. Pendant l’époque d’Edo (1603-1868), nombreux sont les seigneurs et les familles de samouraïs qui y possédaient des propriétés. La région sera même immortalisée dans les dernières années du shogunat Tokugawa par le grand artiste de l’estampe Utagawa Hiroshige dans sa série de gravures sur bois célèbre dans le monde entier, Cent vues d’Edo.



« L’ermitage de Bashô et la colline aux camélias près de l’aqueduc à Sekiguchi », par Utagawa Hiroshige. Cet endroit, situé près de l’hôtel Chinzansô, existe encore aujourd’hui. Il porte maintenant le nom de « Sekiguchi Bashô-an »(avec l’aimable autorisation de la bibliothèque de la Diète nationale)





En 1878, Yamagata Aritomo rachète lui-même la parcelle de terrain où se trouve l’hôtel Chinzansô. C’est également lui qui en a conçu la villa et le jardin. Il a baptisé le domaine Chinzansô pour rendre hommage aux nombreux camélias qui fleurissent dans la région (chin signifie camélia). Le monument dans le jardin raconte comment, après l’instauration de la paix à la suite de la rébellion du fief de Satsuma en 1877, Yamagata Aritomo s’est souvent rendu dans ce lieu et en est tombé sous le charme. Il décidera d’y construire un refuge et d’en faire sa résidence.









Yamagata Aritomo n’était pas seulement un chef militaire. C’était également un homme de culture ; il composait des poèmes courts (waka) et aussi et surtout, c’était un passionné de jardins. En plus de celui de Chinzansô, il a conçu le jardin de sa villa Murin’an (à Kyoto) et un autre à Kokian (à Odawara), où il y a d’ailleurs passé ces vieux jours. Ces jardins devenus célèbres sont maintenant connus comme les « trois grands jardins de Yamagata Aritomo ». Les écrits sur le monument qui se trouve dans le jardin de l’hôtel Chinzansô évoquent le souhait de Yamagata Aritomo que ceux qui lui succéderont protègent la nature et se délectent des paysages et des bruits du jardin autant qu’il a lui-même eu le plaisir à le faire. Ces quelques mots sont une véritable ode du chef militaire à la quintessence des lieux.

Le jardin de l’hôtel reproduirait les paysages de la ville de Hagi, aujourd’hui dans la préfecture de Yamaguchi, qui a vu naître Yamagata Aritomo. Ce grand personnage avait vraisemblablement besoin d’une échappatoire vers laquelle se réfugier pour prendre un peu de recul face aux multiples pressions qui découlaient de ses fonctions. Et ce petit havre de paix, c’était ce jardin. Un épisode douloureux pour lui fut lorsqu’il dut malgré lui, en tant que ministre de l’armée et commandant suprême des opérations sur le terrain, réprimer la rébellion de Satsuma menée par Saigô Takamori, un samouraï du domaine de Satsuma (actuelle préfecture de Kagoshima), pour qui il avait une haute estime, où ce dernier trouvera la mort. L’année suivante, lorsqu’il commença à travailler à la création de ce jardin, Yamagata Aritomo dut également faire face au mécontentement des troupes, insatisfaites de leur solde. Ce jardin, bien que situé au cœur de Tokyo, était certainement un véritable refuge pour lui, lui rappelant la terre de ses ancêtres.

Nous aussi, avec le même esprit, flânons dans le jardin Chinzansô, qui était si cher à Yamagata Aritomo.









Rencontre avec le jardinier de ce lieu sublime

Cela fait 40 ans que Okayasu Akira est responsable du jardin de Chinzansô. Il nous explique que, comme le jardin a été conçu en suivant le relief naturel du terrain, les dénivelés sont nombreux, rendant son travail particulièrement difficile. Si l’hôtel avait été construit avant le jardin, les méthodes et les coûts d’entretien auraient été pris en compte. Mais dans le cas de l’hôtel Chinzansô, c’est le jardin qui a été conçu en premier. Les chemins plats sont peu nombreux et si étroits qu’ils rendent impossible l’utilisation de véhicules motorisés ; presque tout, jeunes arbres et outils, doit être transporté à la main. Même si Okayasu Akira admet que son travail est difficile, le sentiment de fierté qu’il éprouve à s’occuper de ce jardin se lit sur son visage.

« Le relief du terrain rend le travail difficile mais ce sont justement ces différentes élévations qui permettent au jardin d’être en fleurs toute l’année. En automne, où les feuillages se parent de mille et une couleurs, les arbres plantés dans les parties supérieures du jardin, là où se trouve la pagode, commencent à se colorer en premier, donnant un dégradé de rouge pourpre allant decrescendo vers les niveaux inférieurs. Le jardin possède également de nombreuses variétés de cerisiers, dont les saisons de floraison sont différentes, et ce pour la plus grande joie des visiteurs qui peuvent les admirer pendant une longue période lorsqu’ils sont en fleurs ».





En 1918, Yamagata Aritomo cède le jardin de Chinzansô au baron Fujita Heitarô, deuxième chef du conglomérat commercial Fujita-gumi. Fujita Kankô, l’une des principales entreprises hôtelières du Japon, qui gère aujourd’hui l’hôtel Chinzansô Tokyo, est intrinsèquement liée au conglomérat d’affaires Fujita-gumi.

Tout en ayant à cœur de préserver le jardin, Fujita Heitarô y apporta une touche artistique et le parsema de structures historiques glanées dans tout le pays ; la pagode Entsûkaku, vieille de près de 700 ans et transférée depuis la préfecture de Hiroshima, en est un bon exemple. Mais le jardin Chinzansô fut malheureusement touché par des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le jardin brûla et seuls la pagode et un arbre sacré furent épargnés. Après la guerre, alors que la capitale nippone était en cendres, Ogawa Eiichi, fondateur de Fujita Kôgyô, la société qui a précédé Fujita Kankô, se promit de faire de ce jardin une oasis urbaine. Il se mit donc au travail pour le reconstruire. Plus tard, en 1952, Ogawa Eiichi ouvrit le restaurant Chinzansô Garden.

Depuis lors, l’hôtel Chinzansô est renommé pour accueillir de somptueuses fêtes et cérémonies de mariage dans la capitale. Un restaurant japonais traditionnel ryôtei et une chapelle de mariage ont notamment été ajoutés au fil des ans, et l’hôtel Four Seasons Chinzansô Tokyo a ouvert en 1992. En 2013, ce dernier a été rebaptisé Hôtel Chinzansô Tokyo lorsque Fujita Kankô devint le gérant de la propriété.





Il y a quarante ans, lorsque Okayasu Akira a commencé à travailler à Chinzansô, dans le jardin, il n’y avait ni restaurant japonais ryôtei ni chapelle de mariage. Différentes structures ont peu à peu vu le jour au fil des années, à mesure que le site s’est agrandi.

« Avant que je ne commence à travailler ici, mes prédécesseurs m’avaient transmis des consignes pour l’entretien du jardin à l’année. Mais de nouvelles structures y ont été construites, telles que la chapelle de mariage ou encore le bâtiment de l’hôtel, modifiant la lumière du soleil et les vents dominants. Cela a eu des conséquences sur la croissance des arbres et engendré la prolifération d’algues dans l’étang. Nous avons donc dû adopter de nouvelles méthodes de replantation et de taille de la végétation. Mon équipe et moi devons trouver sans cesse de nouveaux moyens de préserver le jardin ».