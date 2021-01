Ôwaku-dani, à Hakone : ses paysages volcaniques extrêmes et ses « œufs noirs »

Au plus près de l’activité volcanique

La ville de Hakone est un site touristique très prisé. Si vous habitez à Tokyo, c’est la destination idéale pour une excursion d’une journée ; proche de la capitale, vous n’aurez pas besoin de vous embarrasser à réserver une nuit d’hôtel sur place. Par temps clair, vous aurez la chance de voir le lac Ashi et les paysages à pertes de vue de la plaine Sengoku, sans oublier le mont Fuji. Les amateurs d’histoire ne seront pas déçus non plus, ils pourront notamment visiter le sanctuaire de Hakone et le sekisho de la ville (autrefois un important point de contrôle sur l’ancienne route Tôkaidô). De nombreux musées vous permettront également d’en savoir plus sur l’histoire passionnante de la région. Pour un repos bien mérité après la visite, il existe un large choix d’auberges traditionnelles, où vous pourrez vous détendre dans des sources chaudes, ou encore des hôtels plus modernes offrant tout le confort pour votre séjour.

Par ailleurs à Hakone, il est un site particulièrement fascinant. Il s’agit d’Ôwaku-dani, une vallée au relief très découpé, où s’élèvent çà et là d’impressionnantes fumerolles aux effluves peu engageantes.

D’un diamètre de 11 kilomètres, la caldeira du volcan de Hakone s’est formée il y a entre 80 000 à 130 000 ans. La vallée d’Ôwaku-dani, elle, date d’il y a environ 3 000 ans, période particulièrement instable qui a également vu la formation du mont Kanmuri, un dôme de lave s’élevant au-dessus de la vallée, du lac Ashi et de la plaine Sengoku. Jadis, le spectacle quasi-dantesque du terrain rocheux et laissé à l’abandon d’Ôwaku-dani, ainsi que ses fumerolles de gaz sulfuriques et sa terre de couleur brunâtre, lui ont valu le nom de « jigokudani » ou « vallée de l’enfer ». Le lieu fut rebaptisé Ôwaku-dani ou « grande vallée bouillonnante » en 1873, lorsque l’empereur Meiji s’y rendit. Le terme « jigoku » ou « enfer » fut en effet jugé indigne de la visite d’un monarque.

Hakone est un volcan actif. Le spectacle des fumerolles de vapeur à Ôwaku-dani peut vous donner une idée de la puissance des énergies concentrées dans la vallée et le cas d’échéant vous rappeler qu’un volcan, loin d’être éteint, sommeille sous vos pieds...





La vallée et son spectacle dantesque à couper le souffle

À Ôwaku-dani, rien ne vaut une traversée de la vallée à bord du téléphérique. Il relie les stations d’Ôwaku-dani et Sôunzan, en traversant Ôwakusawa à une hauteur vertigineuse de 130 mètres. Les passagers sont ainsi aux premières loges pour admirer les fumerolles qui semblent s’élever de nulle part au fond de la vallée. Elles contiennent des gaz volcaniques donnant à la terre aride sa couleur jaunâtre.











Vue aérienne des vapeurs s’élevant de la vallée d’Ôwakusawa, avec le mont Kanmuri en arrière-plan.