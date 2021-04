Les gorges de Kurobe : des paysages à couper le souffle des photographes

Circuler parmi des panoramas luxuriants

Les gorges de Kurobe, dans la préfecture de Toyama, forment un des plus beaux sites pittoresques du Japon. Les visiteurs peuvent profiter de la beauté à couper de souffle de l’environnement à bord des trains à ciel ouvert de la ligne Kurobe Gorge Railway. La voie ferrée s’étend sur près de 20 kilomètres depuis la gare d’Unazuki, située tout au nord des gorges, jusqu’à la gare de Keyakidaira, au sud. Le parcours entraîne les voyageurs le long d’une route parsemée de falaises rocheuses abruptes et de pics vertigineux avant de les faire planer à des dizaines de mètres au-dessus du sol lors de la traversée des différents ponts du chemin de fer. À chaque fois que le train émerge d’un tunnel, une nouvelle vue éblouissante se dévoile aux passagers.









Les gorges se sont formées au fil des années par le passage du fleuve Kurobe qui s’écoule entre la chaîne de montagnes Tateyama, comprenant notamment les monts Tsurugi et Yakushi, et les montagnes Ushiro Tateyama, au sein desquelles se trouve le mont Hakuba. Comprenant un magnifique fleuve vert émeraude et des forêts denses et luxuriantes, cette vallée profonde, en forme de V, a une différence d’altitude de bout en bout de près de 3 000 mètres de hauteur. Ces gorges font partie des « trois grandes gorges » du Japon — les deux autres étant les gorges de Kiyotsu (préfecture de Niigata) et celles d’Ôsugidani (préfecture de Mie).













Une locomotive de transport devenue train touristique

La gare d’Unazuki comprend de nombreux attraits touristiques. Le sentier Yamabiko est l’un d’entre eux. Cette promenade à pied entraîne les voyageurs sur une plate-forme depuis laquelle ils peuvent observer les trains du pont Shin-Yamabiko qui traversent la vallée. Ils peuvent également profiter des paysages pittoresques du point d’observation Yamabiko, au bout du parking de la gare. C’est l’un des lieux préférés des photographes, qui attendent patiemment de pouvoir prendre quelques clichés des trains émergeant du tunnel adjacent.

















La ligne de chemin de fer avait été initialement construite afin de transporter les matériaux nécessaires à la construction de centrales hydroélectriques le long du fleuve. Petit à petit, la ligne de train a acquis la réputation d’offrir des paysages splendides. Elle a alors été repensée pour accueillir les touristes.

De nombreuses installations hydrauliques se situent le long du fleuve Kurobe, la plus connue d’entre elles étant le barrage Kurobe, en amont de la voie navigable près de la gare de Keyakidaira. Les premières sections de la voie ferrée ont commencé leurs opérations en 1926, mais ce n’est qu’en 1937 que la route entre les gares d’Unazuki et de Keyakidaira a été complétée.





Après son inauguration, les habitants de la région pouvaient monter à bord de la ligne de train gratuitement. Mais avec la popularité des magnifiques vues offertes par le trajet, les opérateurs de la voie ferrée ont compris l’intérêt économique que pouvait avoir cette ligne. Au fil du temps, de nombreux alpinistes et voyageurs ont commencé à l’utiliser pour se rendre dans les sources thermales non loin. Puisque le nombre de passagers ne cessait de croître, les opérateurs ont décidé en 1929 de faire payer les trajets. Cependant, l’objectif principal de cette ligne étant alors d’assurer le transport des matériaux de construction, chaque ticket informait les voyageurs que la Kurobe Gorge Railway se déchargeait de toute responsabilité envers leur sécurité.

Après la Seconde Guerre mondiale, la Compagnie électrique du Kansai (plus connue sous le nom de KEPCO) a repris l’activité des centrales hydroélectriques du fleuve Kurobe, et en 1953, la voie ferrée a instauré son service de transport régulier. La Kurobe Gorge Railway est devenue en 1971 une filiale du groupe KEPCO, et la ligne s’est peu à peu fait connaître sous le surnom affectueux de « train chariot ».